5/6發行全新數位單曲《Eight》的南韓人氣歌手IU，一釋出單曲音源便火速登上各大音樂排行榜第一名，再次刷新紀錄成為一線女星。而一向寵粉及照顧身旁親友的她，日前還抽空前往好友婚禮獻唱，「超有禮貌的穿搭」吸引粉絲們熱烈討論。
出道多年人氣始終不滅的IU，近日除了發行全新單曲外，也積極投入電影《Dream》的拍攝工作，行程滿檔只能在劇組中度過27歲生日(5/16)。不過心善的她，還是在生日前夕釋出《Eight》現場演唱版影片與粉絲同歡，粉絲會更延續IU的善良，生日當天特別捐出1億韓圓(約台幣244萬)善款給兒童福利機構，暖哭眾人。
這幾日網路上也流出IU低調前往好友婚禮並祝唱的畫面，只見她穿著米色綁帶襯衫搭配黑色長褲，臉上沒有太多妝容，絲毫不搶新人的風采。網友看到紛紛大讚「太低調了不仔細看以為是工作人員」、「IU怎麼這麼可愛」、「素顏還是很清新」。
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