迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips於今年夏天以艷陽下的夏日運動場為靈感，大玩時尚拼接撞色，打造仲夏遊樂園，將運動場上的藍天、暖陽、人群化做耀眼色彩：湛藍、黃橙、粉紅呈現時而明艷動人、時而俏皮可愛的盛夏氣息。2020夏季，迪奧將以活力奔放的運動場意象，帶來熱血奔騰運動風尚。

蒐集每年季節限定「迪奧經典五色眼影」已成為彩妝控不容錯過的美妝大事。今年，迪奧彩妝創意形象總監Peter Philips再次絕美創作「迪奧經典五色眼影 仲夏遊樂園限量版」，盤面上的壓紋以環環相扣的DIOR logo完美呈現，呼應運動場上的團結精神。共推出2款限量色選，靈感分別擷取自運動場上被驕陽親吻的健康色調，以及沁人心扉的湛藍色譜，鮮明對比的色彩，翻玩撞色時尚。

#897是完美的「落日晚霞」色彩，#287則是以「仲夏雲彩」色調為核心，宛如盛日當中天際的繽紛雲彩。（圖／邱映慈攝影）

「迪奧輕透光礦物蜜粉餅 仲夏遊樂園限量版」的精緻盤面上是環環相扣的DIOR logo壓紋與光影線條紋路交織出的雙重色彩，既是修容，也是腮紅。特別添加「珍珠光感礦物粒子」，一刷為雙頰綻放層次分明的健康光采，完美打造精緻立體輪廓。本次，迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips以夏日暖陽在時光流轉中呈現的不同光澤為靈感，打造2款限量色彩，玫瑰色調搭配粉膚色的「#001光暈烤粉」能為肌膚附上玫瑰紅暈，增添溫柔可人氣質；陽光橘搭配裸膚色的「#002豔陽烤奶」則能為肌膚附上溫暖光澤，格外性感動人。

迪奧輕透光礦物蜜粉餅 仲夏遊樂園限量版。（圖／邱映慈攝影）

「迪奧藍星訂製腮紅盤」擁有宛若棉花糖般的綿密細緻質地，一刷完美貼合肌膚，即使疊擦也不著痕跡完美顯色。突破性的「雙效基底配方」蘊含高飽和色彩粒子，能使色彩表現更加純粹搶眼，同時賦予優異持妝效果，在炎炎夏日也能全天候完美無瑕。盤面設計同樣浮雕著環環相扣的DIOR logo壓紋，兩款充滿歡樂氛圍的限量色選，帶來鮮活的繽紛色彩：#485 PINK PONG晚霞粉，以及#431 PEACH VOLLEY熱浪橘。

迪奧藍星訂製腮紅盤 仲夏遊樂園限量版。（圖／邱映慈攝影）

小紅書熱推的「迪奧癮誘超模巨星唇膏」蘊含70%潤唇油，24小時極致潤澤，耀眼持妝8小時，完美閃耀巨星光采，已成為網友最想包色的潤澤保濕唇膏。迪奧先生說：「每位女性的衣櫥裡都應該要有粉紅色。」迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips以此為靈感，全新推出8款限量訂製色選，色彩完美延續癮誘唇膏系列的大勢玫瑰色調，一抹綻放無限魅力，恣意閃耀。

#452是充滿俏皮女孩感的粉嫩玫瑰色彩，#609打造冷調玫瑰色彩，一抹顯白提亮氣色，完美展現知性感。（圖／邱映慈攝影）

全新「迪奧光吻雙效眼彩筆 仲夏遊樂園限量版」一支同時擁有眼影及眼線的雙效設計，一端為蘊含高飽和色彩粒子的眼線筆，極致延展，一抹顯色，快速勾勒迷人線條。另一端為如奶油般滑順質地的眼影筆，輕鬆打造輕盈光感，或可層層疊擦暈染，隨心創造多變眼妝。一次推出2款限量色選，均能與限量《迪奧經典五色眼影》完美搭配，盡情玩色勾勒特色眼妝，方便隨身攜帶的筆型設計，隨時隨地輕鬆打造迷人雙眸。

#001融合微煦金眼影與天青藍眼線，兩款對比色彩為雙眼勾勒個性眼妝。#002一支收入杏桃金眼影與柔木棕眼線，輝映著夏日專屬的暖陽光暈色彩，輕鬆打造百搭溫柔眼妝。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2020/5/28

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