蘇打綠主唱吳青峰最近甩開被恩師林暐哲控告的低潮，除了揪田馥甄相揪爬山，還帶著媽媽和張韶涵約吃飯，當他看到對方超誇張的打扮時，忍不住吐槽：「只是平常出來吃個飯而已，有必要穿這麼時尚嗎？女明星真的很華麗欸！」

吳青峰18日透過社群網站PO文，將張韶涵私下的穿搭一併曝光，照片中，張韶涵綁著兩束包頭，銀色的超閃外套裡面搭著白色深V短版背心，露出纖細的小蠻腰，讓青峰傻眼：「有必要這麼閃亮登場嗎？吃個飯妳特地綁這個頭髮幹嘛？」沒想到張韶涵卻反駁：「哪有，我就只是簡單整理而已啊。」

青峰還爆料吃飯吃到一半，張韶涵還突然起身補妝，「而且鏡子超亮，我在旁邊差點被閃瞎！」而同行的吳媽媽也被張韶涵的明星光環閃到，表示：「吳媽媽喜歡一切閃亮亮的東西，一直在覬覦那件銀色外套。」最後才誇讚她真的很會打扮自己。

過沒多久，張韶涵也透過網路轉發吳青峰的文，開頭就虧對方：「你寫這麼多我是有多餘的空間可以回你嗎？照片也只留一張給我Po，夾縫中生存耶，姐這麼久沒發日常你也不留一點空間給我發揮！」她一一解釋會穿那麼華麗是「因為尊重你愛你才刻意打扮，昨晚頭髮就綁這樣睡覺的」至於補妝的鏡子太亮，她笑回：「女明星日常注意妝容是對朋友、對職業的尊重，哇哈哈」最後不忘補充：「跟好友一起的日常隔空對話，我們不是假友誼喔！！如果內容不適請自行忽略」展現兩人的交情匪淺。