張柏芝已經40歲，但狀態就像20歲一樣，堪稱演藝圈凍齡代表！他在小紅書上分享自己的護膚秘訣，只需要使用便宜的凡士林搭配一些手法，就能緩解肌膚乾燥，乾肌一定要學起來。

▍第一步：塗抹凡士林

在徹底的卸妝和洗臉後，直接在額頭、兩頰等肌膚乾燥的地方均勻塗抹凡士林。

▍第二步：濕敷

在塗抹凡士林的肌膚上再敷上沾濕的化妝棉，張柏芝建議使用薄一點的化妝棉，貼合度比較好。

▍第三步：戴上口罩

最後張柏芝分享自己自創的一個秘訣，因為化妝棉在敷的過程容易掉落，所以他會在有敷化妝棉的地方戴口罩，如果額頭也有敷，那麼額頭和下臉都會戴口罩。

張柏芝為了防止濕敷的化妝棉掉下來，會用口罩固定。（圖／截自小紅書@張柏芝）

張柏芝分享，敷了片刻後若是化妝棉稍微沒那麼濕了，可用噴水瓶再補一次水，就能保持化妝棉的濕度能多敷一會。他覺得凡士林可以讓肌膚滋潤保溼，平常也會拿來當護唇膏防止嘴唇變乾。這麼便宜又親民的護膚方式快快學起來，花小錢就能讓肌膚保溼不乾燥！

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