「LifeWear的藝術與科學」(2020年5月19日,台北)UNIQLO宣布攜手Billie Eilish(怪奇比莉)與村上隆推出全新「Billie Eilish X 村上隆 UT」系列,本次邀請全球現象級流行音樂巨星Billie Eilish與當代藝術家村上隆,以音樂與藝術創作者身分合作,為UT打造獨一無二的藝術圖騰。

Billie Eilish與村上隆的友誼,源自於一次在Instagram上的聊天後,被彼此的才華深深吸引而成為忘年之交。兩人最知名合作為2019年Billie Eilish的《You Should See Me in a Crown》MV,村上隆以其鮮明獨特的風格把Billie的想法製成動畫,該影片在YouTube已吸引超過6,800萬觀看,在全球造成廣大迴響。

UNIQLO攜手Billie Eilish與村上隆推聯名UT!斜肩小人配花朵全球搶先開賣(圖/品牌提供)

本次UT聯名系列最大亮點為兩大藝術家標誌性圖騰完美結合:Billie Eilish招牌斜肩小人Blohsh,與村上隆經典花朵在UT上融合。同時加入Billie Eilish個人肖像拼貼、MV原稿素描與這次Billie Eilish為UT獨家打造的同名Logo等元素。UNIQLO全球首席創意官John C Jay表示:「本次很榮幸邀請到兩位全球最有影響力的創作者Billie Eilish與村上隆一起合作,透過UT重新詮釋藝術人人皆可有的概念。」

UNIQLO攜手Billie Eilish與村上隆推聯名UT!斜肩小人配花朵全球搶先開賣(圖/品牌提供)

UNIQLO攜手Billie Eilish與村上隆推聯名UT!斜肩小人配花朵全球搶先開賣(圖/品牌提供)

本系列包含Billie Eilish X村上隆 UT與Billie Eilish UT:女裝特別採用OVERSIZE版型,打破性別與身材疆界,鼓勵人們勇敢穿出自己的世界。Billie Eilish X村上隆 UT 除了結合雙方招牌圖騰外,同時加上為UT獨家創作的聯合LOGO。Billie Eilish UT則由Billie Eilish本人親自監製,同時加上為UT獨家打造的Billie Eilish Logo。