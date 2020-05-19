「LifeWear的藝術與科學」（2020年5月19日，台北）UNIQLO宣布攜手Billie Eilish(怪奇比莉)與村上隆推出全新「Billie Eilish X 村上隆 UT」系列，本次邀請全球現象級流行音樂巨星Billie Eilish與當代藝術家村上隆，以音樂與藝術創作者身分合作，為UT打造獨一無二的藝術圖騰。

Billie Eilish與村上隆的友誼，源自於一次在Instagram上的聊天後，被彼此的才華深深吸引而成為忘年之交。兩人最知名合作為2019年Billie Eilish的《You Should See Me in a Crown》MV，村上隆以其鮮明獨特的風格把Billie的想法製成動畫，該影片在YouTube已吸引超過6,800萬觀看，在全球造成廣大迴響。

UNIQLO攜手Billie Eilish與村上隆推聯名UT！斜肩小人配花朵全球搶先開賣（圖／品牌提供）
UNIQLO攜手Billie Eilish與村上隆推聯名UT！斜肩小人配花朵全球搶先開賣（圖／品牌提供）

本次UT聯名系列最大亮點為兩大藝術家標誌性圖騰完美結合：Billie Eilish招牌斜肩小人Blohsh，與村上隆經典花朵在UT上融合。同時加入Billie Eilish個人肖像拼貼、MV原稿素描與這次Billie Eilish為UT獨家打造的同名Logo等元素。UNIQLO全球首席創意官John C Jay表示：「本次很榮幸邀請到兩位全球最有影響力的創作者Billie Eilish與村上隆一起合作，透過UT重新詮釋藝術人人皆可有的概念。」

UNIQLO攜手Billie Eilish與村上隆推聯名UT！斜肩小人配花朵全球搶先開賣（圖／品牌提供）
UNIQLO攜手Billie Eilish與村上隆推聯名UT！斜肩小人配花朵全球搶先開賣（圖／品牌提供）

UNIQLO攜手Billie Eilish與村上隆推聯名UT！斜肩小人配花朵全球搶先開賣（圖／品牌提供）
UNIQLO攜手Billie Eilish與村上隆推聯名UT！斜肩小人配花朵全球搶先開賣（圖／品牌提供）

本系列包含Billie Eilish X村上隆 UT與Billie Eilish UT：女裝特別採用OVERSIZE版型，打破性別與身材疆界，鼓勵人們勇敢穿出自己的世界。Billie Eilish X村上隆 UT 除了結合雙方招牌圖騰外，同時加上為UT獨家創作的聯合LOGO。Billie Eilish UT則由Billie Eilish本人親自監製，同時加上為UT獨家打造的Billie Eilish Logo。

UNIQLO攜手Billie Eilish與村上隆推聯名UT！斜肩小人配花朵全球搶先開賣（圖／品牌提供）
UNIQLO攜手Billie Eilish與村上隆推聯名UT！斜肩小人配花朵全球搶先開賣（圖／品牌提供）

迪麗熱巴「高顏值化妝師」曝光！帥臉媲美韓星
港姐謝芷倫泡泡浴遮酥胸！下身挖洞透白皙腿根

Rain瘋狂爆肌53秒畫面曝光！裸上半身賣肉練舞
女神穿人字拖路邊開大腿！裝可愛扮如花超搶鏡

#怪奇比莉 #Billie Eilish #UT #村上隆 #UNIQLO #歌手 #穿搭 #潮流 #時尚 #女星 #OVERSIZE #藝術家