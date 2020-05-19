初夏悄悄報到之際，不少人都換上新裝迎接夏天的來臨。而要打造時尚夏日造型，當然少不了可以點綴全身的配件！美國輕量配件包包品牌 LeSportsac 推出充滿夏日風情的全新印花，不只緊抓你的眼球還能透過視覺消暑一下，融化你的心！

在這逐漸酷熱的天氣，是否很想來一支清涼的冰淇淋降溫呢？LeSportsac全新「夏日情懷」印花將最能代表夏天的冰淇淋、雪糕等元素，以塗鴉筆觸在米白色的包款基底上注入滿滿繽紛色彩，並搭配上淡粉色飾邊和立體冰淇淋造型拉鍊，讓包包充滿甜蜜活力氣息，絕對讓你揹起來就有好心情！

LeSportsac揹出好心情！初夏甜蜜冰淇淋印花超融化（圖／品牌提供）

對於夏天的印象，除了冰淇淋之外一定少不了各種水果。LeSportsac將營養美味的酪梨透過擬人化的手法表達，搭配上活靈活現的眼睛，逗趣吸睛的模樣，不禁令人會心一笑。另外為呼應夏日艷陽，也推出色彩飽和度高的彩繪普普風印花，帶來活潑愉快的氛圍。

LeSportsac揹出好心情！初夏甜蜜冰淇淋印花超融化（圖／品牌提供）

LeSportsac揹出好心情！初夏甜蜜冰淇淋印花超融化（圖／品牌提供）

廣受品牌粉絲好評的「點點丹寧」印花則是再次回歸，在丹寧藍為主調的包包上加入俏皮的白色圓點，猶如湛藍的海水般帶來清新的感受。本次經典印花回歸亦帶來了全新包款與配件，包含小型的口袋後背包、護照套與半圓化妝包等，豐富的包款配件為消費者們帶來了更多新選擇！

LeSportsac揹出好心情！初夏甜蜜冰淇淋印花超融化（圖／品牌提供）