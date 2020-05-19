受到高房價與高齡、少子化等影響，房市推案小宅化趨勢明顯，以剛性需求為主力的台中，去年35坪以下小宅交易佔比高達近7成，年成長甚至高達20%，不少台中上市櫃建商因而順勢推出小宅產品搶市，吸引不少購屋族目光。

內政部2019年全國住宅交易狀況，平均買賣面積為32.02坪，進一步觀察，，2019年台中市住宅平均買賣面積為30.72坪，其中35坪以下住宅交易占比高達69.2%，高於全台平均值，交易量也較前年同期成長20%，顯示近年來小宅已受購屋民眾的注意及青睞。

台中市建築經營協會理事長邱名仕表示，隨著家庭結構變遷，牽動房地產的型態改變，以目前市場供需情況，小宅仍會是未來房地產主力產品之一，加上購屋負擔較低、轉手率相對高等優勢支撐下，不論在自住或投資置產族群都相當受歡迎。

其中，緊鄰三井Outlet生活圈的清水區，因房價基期低，吸引遠雄建設（5522）在此推出「遠雄之星」系列造鎮案，產品更主打2房價格可以買到3房坪效，吸引需求高坪效的購屋族換屋。

另外，深耕北屯廍子重劃區的總太地產（3056），近年推案同樣主打中小坪數產品，其中，包括環太東路上的大型造鎮案「總太2020」、二期「總太聚作」等，都以「小宅」產品進場；上櫃建商富宇建設（4907）則是搶進機捷特區推出「富宇峰景」，同樣也是圍繞在「小宅」題材，主打超高坪效，2房坪數、價格即可擁有3房空間，讓首購族也能享受捷運宅。

至於，坤悅開發（5206）位在大雅區中清路上指標新案「坤悅雅樂」，基地位在中清路與中清北街口，總戶數77戶、臨路店面5戶，規劃24-40坪的2-3房產品，2房總價700萬元起，相當具競爭力。

賴俊呈建築師事務所所長賴俊呈表示，從建商大量推案的類型可以發現，近五年台中房市主要以自用的剛性需求支撐，這也是為什麼新冠肺炎打擊房市之際，台中買盤仍屹立不搖的緣故。