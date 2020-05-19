Farcent香水系列於本月19日邀請香氛愛好者Sandy吳姍儒，化身為陽光女神出席新品發表會，分享「雞蛋花Frangipani flower」香調系列新品的使用心得，這系列新品味道溫暖清新，讓他愛不釋手！

吳姍儒表示自己很重視在家獨處的時刻，工作忙碌過後，回到家打開門時能夠聞到淡淡的香味，可以讓他覺得很放鬆。Farcent香水系列的香氛系列，不僅香味聞起來自然舒服，擴香放在家中也可提升居家時尚品味，可以依心情、空間搭配不同的香味。而且吳姍儒認為香氛不只是一種香味、裝飾物，更是一種自我品味的表述和生活態度。這次的雞蛋花香調新品，輕柔香甜的花香，就算現在不能出國旅遊，待在家裡，也可以擁有海島度假般的氛圍！

吳姍儒分享，Farcent雞蛋花衣物香氛袋和室內擴香味道讓人感覺很放鬆。衣物香氛袋NT75、室內擴香NT289。（圖／品牌提供）

時尚香氛品牌Les Parfums de Farcent(Farcent香水系列)，以「香水」為靈感，於今年春夏推出充滿陽光氣息的「雞蛋花Frangipani flower」香調系列新品，包括衣物香氛袋、室內擴香、空間織品噴霧、香水胺基酸沐浴露等系列商品，全系列以黃橘色調為主色，搭配雞蛋花溫暖清新的質感香氣，以檸檬、雞蛋花為基調，揉合優雅舒心的茉莉、依蘭依蘭，增添整體香氛的層次感，讓人彷彿置身異國，感受海島的度假氛圍。

Farcent香水系列此次特別與台北「無聊咖啡AMBI- CAFE」合作，於5月19日至9月30日期間限定，打造全新「網美級夏日雞蛋花快閃店」，除了可以體驗雞蛋花系列商品，現場結合了雞蛋花、海洋、沙灘等度假元素，打造多個夏日海洋度假主題的網美拍照熱點，同時還可以品嚐期間限定聯名餐點「沁夏島嶼夏日午茶套餐」生乳酪蛋糕佐百香果及芒果，搭配蜂蜜檸檬氣泡飲！活動期間店內消費即贈Farcent香水雞蛋花香水香氛袋體驗包，FB打卡即可獲得雞蛋花香水沐浴露體驗瓶等多重活動優惠，喜愛Farcent的香民們，趕快到無聊咖啡體驗充滿陽光慵懶氣息的雞蛋花香水系列吧！

Farcent香水系列和無聊咖啡合作推出期間限定聯名餐點「沁夏島嶼夏日午茶套餐」。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ Farcent時尚香水衣物香氛袋*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/5/28

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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