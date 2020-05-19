迪奧（DIOR）總價逾11億元的高級珠寶腕表登台，展出由珠寶創意總監Victoire de Castellane操刀設計的上百件Dior et Moi珠寶腕表作品，延續DIOR時尚的前衛風格，以祖母綠、紅藍寶石、鑽石等珍稀寶石，大膽混搭青金山、蛋白石、貓眼石等半寶石，玩出雙主石的另類混搭趣味。

迪奧珠寶大膽玩混搭，以雙主石概念詮釋前衛時尚。（DIOR提供）

充滿法式風情的DIOR，是第一個將平價丹寧牛仔布、運動元素運用在高級訂製服的時尚品牌，風格前衛大膽，迄今仍讓人津津樂道。由Victoire de Castellane操刀設計的Dior et Moi系列珠寶，名稱源自法語的「Toi et Moi」（你和我），同樣勇於打破半寶石和珍稀寶石的界線，雙主石毫無違和感地混搭併列，完美延續DIOR的時尚精神。

祖母綠與孔雀石戒指，將要價不菲的3.24克拉祖母綠與平價孔雀石搭配，雙主石一亮一霧彼此呼應，1400萬元。（DIOR提供）

其中最具代表性的是一只要價1400萬元的祖母綠與孔雀石戒指，要價不菲的3.24克拉祖母綠與平價孔雀石搭配，雙主石一亮一霧彼此呼應、相互陪襯，充滿時尚感。另一款蛋白石神秘表，以8.62克拉的黑色蛋白石為表蓋，在藍寶石、祖母綠與鑽石的圍繞之下，打造腕間奢華。

DIOR黑色蛋白石神秘表，表蓋為8.62克拉黑色蛋白石，兩側分別是藍寶石與祖母綠，1350萬元。（DIOR提供）

DIOR腕表今年也有新作，其中以Dior Grand Bal Masque面具腕表最受VIP青睞，全系列總共有12只，僅3只抵台，其他多數已售出或仍在其他國家巡展，可見受歡迎的程度。

DIOR藍寶石與綠松石不對稱耳環，830萬元。（DIOR提供）

DIOR GRAND BAL MASQUE面具腕表，編號第8，860萬元。（DIOR提供）

Dior et Moi高級珠寶腕表展 5月21日至25日 台北101 5月27日至31日 高雄漢神百貨

DIOR蛋白石手鐲，主石為21.1克拉白色蛋白石，兩側鑲嵌藍寶石、粉紅藍寶和珍珠等，1250萬元。（DIOR提供）