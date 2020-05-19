據7-11透露，該消費者透過OPEN錢包點數互換等活動，才能快速累點。（7-11提供）

漫威中美國隊長騎乘的哈雷機車「Harley-Davidson Street 750」是不少男人的夢想重機，超商為了打響話題，日前與哈雷合作推出鑑賞專案價39萬9000元，並訴求還可以超商點數折抵車款金額，不到幾天就有消費者就有拿出6000萬點，透過點數加倍送活動，成功免費換到哈雷機車，不花一毛錢，驚呼眾人。

7-11公關透露，這位來自南部的「姜先生」其實是資深點數達人，光icash聯名卡就辦了好幾張，也會透過不同的支付工具來累計點數，「一般消費者不太會去研究到這麼深！」由於OPEN POINT點數折抵車款，為300點折抵1元，6000萬點一開始只能折抵20萬元，是特別讓前10名顧客，享有300點折抵2元優惠，才能姜先生成功免費兌換。

Harley-Davidson哈雷是美國最暢銷的摩托車品牌，也是象徵美式精神，本次兌換商品「Harley-Davidson Street 750」車款，是哈雷車系中最輕量型，訴求不論都市騎乘或崎嶇山路皆能操控，酷黑風格深受愛好重機的人士歡迎。