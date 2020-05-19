全家Ｘ台鐵傳統滷排糯米飯糰，45元，6月3日上市。（全家提供）

全家Ｘ台鐵里肌豬排長堡，60元。（全家提供）

在火車上吃便當是國人的回憶，有70年歷史的台鐵便當，每年賣出千萬個，是庶民美食中的經典。全家便利商店宣布與「台鐵」深度合作，開發聯名鮮食產品，打破過往只能在車站或火車上才能品嚐的限制。即起陸續推出8款跨品類聯名鮮食，以經典「滷排骨」為主題開發，製成多樣化的餐點，橫跨早餐、主餐、輕食3種餐別，且將台鐵滷排骨首度開發成冷凍食品，在家簡單復熱即可享用。

全家便利商店董事長葉榮廷表示，台鐵便當是許多人從小到大的回憶，除了全家繼去年拿下台鐵25個站點經營權後，不到一年的時間，再度成為「台鐵便當」首間合作夥伴。

此次商品包裝結合台鐵火車車種，將帶消費者展開一趟懷舊之旅，主餐代表產品為滷排骨雪菜炒飯、滷排骨乾拌麵。而「自強號」經典橘、紅、白的象徵，與「滷排骨雪菜炒飯」金黃色炒飯搭配滷汁透徹的排骨相當搭配；「復興號」則帶給乘客簡樸、舒適的感覺，選用簡單、易食的乾拌麵與滷排骨製成滷排骨乾拌麵，呈現簡單、大份量的滿足。

除此之外，全家將台鐵便當熱門食材「經典滷排骨」，首度製成冷凍調理包，採取期間限定預購販售。