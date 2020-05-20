台灣防疫有成，今天（19日）創下連續37天無本土病例、12天零確診，遠東SOGO趁疫情趨緩推出「SOGO感恩月~感謝有您」活動，明（20日）起下載SOGO APP成為會員，送每店2張520元電子折價券，全台7店共14張，滿額可折抵服飾和美妝，也能轉贈親友一起享優惠。

SOGO忠孝館醫護專屬健康紓壓專案，ORiental TRaffic純色百搭尖楦平底鞋（氣質藍），原價3180元、特價1590元，限量100雙。（SOGO提供）

SOGO APP目前全台下載率近30萬人次，這次是首度大規模送電子抵用券，讓會員跟進數位化，提前為周年慶送電子禮券暖身，22日至31日持520元電子折價券，消費男女裝、內衣、童裝、鞋、休閒運動、戶外服飾單筆滿3000元；化妝品區、香氛區單筆滿5000元，可各抵用1張；包含台北3店、天母店、中壢店、新竹店、高雄店共14張可在各店抵用，趁全館指定業種5折起，購物更好康。

SOGO復興館、敦化館感謝醫護人員按摩椅免費抽，tokuyo mini玩美椅Pro按摩沙發，價值5萬4900元。（SOGO提供）

5月以來SOGO業績轉正，母親節檔期全台成長5％，SOGO總經理汪郭鼎松表示，疫情至今餐廳生意已恢復超過8成，目前仍持續展店，像是忠孝館11樓斥資超過3000萬元改裝，5月28日引進新加坡米其林一星「莆田」、金澤迴轉壽司預計6月中開幕；至於，美食街因加裝隔板，業績仍少3成，因無法出國旅遊，行李箱買氣也受影響；反觀，外帶的便當成長5成，超市因宅經濟成長2成。

SOGO忠孝館SK-II青春晶緻組，青春露230ml+晶緻乳液100ml，優惠價6250元。（SOGO提供）

疫情爆發後，加速數位轉型、無接觸行銷，得來速、餐廳賣便當成常態；後疫情時代實體通路要求新求變，一定要虛實整合，強化數位、網路、體驗，客人不到店就宅配到消費者手上，未來會是百貨、廠商重新大整合。

SOGO復興館28日推出PANDORA台灣首度獨家限定款阿里山小火車、平溪天燈串飾，每個2080元。（SOGO提供）

此外，SOGO支持台灣花農，22日至24日送萬朵花禮，APP會員在全台分店餐廳用餐，出示會員條碼可兌換1束「精美花禮」。醫護明憑證在全台ORiental TRaffic 專櫃，可免費任選1雙鞋，每店限量100雙；22日至31日到台北店憑證免消費可抽按摩椅。