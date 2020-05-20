家樂福和合作夥伴力榮興業首度與南亞塑膠合作，開發ECO-GREEN回收再生聚酯技術，回收台灣GRS認證100%寶特瓶，抽紗成聚酯纖維再製成填充物，推出Textile Collection系列寢具，抱枕、枕頭、四季被等，原價399元至1199元、特價299元至999元，6月2日前有75折起優惠。1噸紗可回收80000支寶特瓶、減少86%石化原料及77%CO2排放，兼顧環保。