寶特瓶再生變寢具 家樂福優惠75折起 02:492020/05/20 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 家樂福和合作夥伴力榮興業首度與南亞塑膠合作，開發ECO-GREEN回收再生聚酯技術，回收台灣GRS認證100%寶特瓶，抽紗成聚酯纖維再製成填充物，推出Textile Collection系列寢具，抱枕、枕頭、四季被等，原價399元至1199元、特價299元至999元，6月2日前有75折起優惠。1噸紗可回收80000支寶特瓶、減少86%石化原料及77%CO2排放，兼顧環保。 #寶特瓶 #寢具 #家樂福 #聚酯 #回收 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南推動環保養蚵 3年內全面汰換保麗龍浮具 14:022020/05/16 生活 台北市承德路 資源回收場外圍火警 21:122020/05/17 社會 中壢3歲童遭誘拐大溪脫險獲救 涉案男子新竹落網 21:272020/05/17 社會 後疫情時代... 家樂福總座：供應鏈在地化成常態 04:102020/05/18 產業．科技 垃圾變黃金 新北資收賺2.5億 04:102020/05/18 地方新聞 資收除弊 3關卡設防 04:102020/05/18 地方新聞 廢鐵變藝術品 再生家具玩創意 04:102020/05/18 地方新聞 拾荒艱辛養家 南市賞現金足感心 04:102020/05/18 地方新聞 回收金獎勵 清潔隊飼金雞母 04:102020/05/18 地方新聞 寶特瓶也能變寢具？這個通路獨家上市 17:002020/05/18 生活 時尚熱門新聞 TWICE MOMO超激短T！舉手熱舞「紅bra外洩」超火辣 - 星光 - 時尚 辣模上空露美背翹臀！轉身「兩點忘遮」遭看光 - 星光 - 時尚 「日版張鈞甯」上半身脫光！M字腿遮雙球引暴動 - 星光 - 時尚 異性朝思暮想！讓人愛了就上癮的星座TOP4 - 運勢 - 時尚 歐陽娜娜轉大人！「透視襯衫」裡面若隱若現 - 時尚 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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