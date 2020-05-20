以下4個星座只要開始了解他，就會被他深深吸引，越愛越上癮！

▍1.雙魚座（2.19-3.20）

如果說男人是泥做的，那雙魚肯定就是水做的，不然怎麼會這麼溫柔，滿眸的情意，讓人只看了一眼就忍不住淪陷其中！正所謂「回眸一笑百媚生」，雙魚的美可能不是最亮眼，最張揚的，卻是最容易讓人沉浸，不願離開的！溫柔鄉，英雄塚，雙魚的情意彷彿軟刀子般，每一刀都不會很深，卻總能卡住你最中心的位置，因此被雙魚征服的人越來越多，尤其是雙魚女，更是成為許多星座，比如天蠍，金牛最難過的美人關！

以前看西遊記的時候，以為《女兒國》是唐僧過得最容易的一關，等到了解雙魚的時候，才知道這種柔情需要多大的毅力才能拒絕！「秋波湛湛妖嬈態，春筍纖纖妖媚姿。斜紅綃飄彩艷，高簪珠翠顯光輝。說什麼昭君美貌，果然是賽過西施。」可見這樣的女生有多麼吸引異性，讓人忍不住朝思暮想，彷彿夢中情人般的存在！

▍2.天蠍座（10.24-11.22）

天蠍，生於水象，理應心思細膩，嚮往愛情，是感性之人。他們身上，既有雙魚巨蟹這種水象星座的知性美，而又含有土象的現實，喜歡懷疑人性，善於思考，以及對未來的注重，特點非常顯著。所以在天蠍身上，你不僅可以看見水象的感性，還可以發現土象的理性。而這種與生俱來的矛盾感，成就了天蠍的神秘，使他迷人。彷彿是心口上的一顆硃砂痣，艷麗夢幻，妖嬈的濃艷，搖曳在月的黃昏，似一朵紅色的玫瑰，芳香彌散，辛辣魅惑。

當然，不僅是外貌，天蠍對感情的執著和真意也是其他星座最為推崇的地方！他們雖然不善言語，在許多時間和場合都顯得有點沉默，但他們對感情卻非常癡狂，彷彿是用盡一生去愛一個人，勇敢無畏，不做任何保留，而這一點在如今這個浮華的社會則是最難得可貴的存在！

▍3.天秤座（9.2310.23）

如果說，天蠍是硃砂痣，那天秤肯定就是白月光了，似白玫瑰般皎潔的清香，如同冰涼的高山之雪，值得付出一生的代價，求得在這冰涼水流中的沉淪。天秤不耀眼，不明亮，總是親和力十足，彷彿畫中走出來的人，優雅，貴氣，魅力十足，雖然有些慵懶，卻讓人感到極其舒適！這就是天秤，像是一個通用的語言，誰都能讀懂，讓人在對視之間就動了心，丟了情，然後將所有慾望都放在了他的身上。

比如淡雅清麗的天秤女高圓圓，即使是在美人輩出的娛樂圈退居幕後已經許久，依然是不少異性心中最美的女神！可見天秤座從不缺少顏值高的人，比如林志穎、陳冠希、大S、趙麗穎、關之琳、周迅等等天秤的顏值都非常高，難怪這個星座能成為許多異性朝思暮想的對象，畢竟就衝外貌這點，天秤從來不輸任何人！

▍4.處女座（8.23-9.22）

有人稱天蠍是十二星座中最神秘，最讓人難以解讀的星座，其實處女座才是最讓人好奇的人。因為很少有人能懂他們，所以可以解讀他們的人越來越少，以至於讓許多不知情的群眾對他們的印象僅僅停留在龜毛，潔癖，喜歡追求完美的表面，讓處女座只成為了那些能理解他們的人的最大寶藏，朝思暮想，不願放手！要知道，處女是十二星座中除了摩羯之外，用最認真的態度生活的人！他們雖不似射手那樣灑脫，不似雙魚那樣多情，卻用最細膩的方式生活著！孜孜不倦的精神和清澈的內心，以及對待生活和感情始終如一的態度讓他們像個寶藏般，讓人越發深入就越發精彩！

因此只有能看懂處女的人，才會被他們自身的魅力而征服。彷彿是一杯清茶，雖然看上去寡淡無味，但只有親自品嚐之後才懂得它其中的趣味。而這種味道似讓人上癮般，越品嚐，越發沉迷，從不喜歡慢慢的越來越愛！

【本文轉載自微信官方帳號十二星座V（ID：xingzuo-8），經十二星座V授權轉載】

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