在台灣許多人是敏感性肌膚，在換季或氣溫不穩的時候就容易過敏泛紅。古力娜扎分享自己也是屬於敏感肌，在換季的時候保養會特別切實，快來看看他分享的敏感肌換季保養秘訣吧！

▍1.敏感肌保養重點

古力娜扎分享敏感肌保養最重要的三點就是鎮定、補水、保溼，在選擇產品也要注意是否適合自己的膚質，以單純保溼和修護肌膚的保養品為主，避免不必要的其他成分，降低肌膚負擔。

在 Instagram 查看這則貼文 娜扎（@nz0502）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 21 日 上午 9:57 張貼

▍2.護膚步驟公開

簡單來說古力娜扎的護膚步驟就是：洗臉、保溼化妝水、精華液、安瓶、乳液、乳霜。洗臉後會用紙巾直接壓乾臉，避免多餘摩擦。使用化妝水時古力娜扎沒特別用化妝棉沾取，而是倒在手心上輕輕拍打於全臉，待完全吸收後就塗抹保溼精華，也是直接用手塗抹於全臉，古力娜扎分享自己換季加強保養時，精華後會再使用安瓶，再用乳液和乳霜，隔天皮膚感覺特別舒爽，摸起來滑滑軟軟的。

在 Instagram 查看這則貼文 娜扎（@nz0502）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 8 日 上午 6:27 張貼

▍3.特殊保養步驟

古力娜扎分享如果當天肌膚有曬過泛紅，他會在安瓶的步驟反覆塗抹安瓶，使用量多一些，隔天起床就會有很好的緩解效果。如果當天肌膚狀況很乾燥，睡前會在乳霜的步驟塗抹厚一些當成晚安面膜，直接去睡覺，隔天起床肌膚就能比較飽水。若他需要妝容更持久，妝前也會用安瓶來加強保溼，可以讓妝容更持久不脫妝。

在 Instagram 查看這則貼文 娜扎（@nz0502）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 2 日 下午 10:53 張貼

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