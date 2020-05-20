Youtuber咪妃外型甜美、身材姣好，時常在影片分享開箱、遊戲或Cosplay，獲得不少粉絲喜愛。不料，最近她出了車禍，曬出躺在病床的照片，同時也吐露現況，讓粉絲相當心疼。

咪妃14日發文表示自己出了車禍，呼籲「大家騎車要注意安全！剛打了止痛有點昏.......」對於血光之災深感無奈，修養5天後，她再度PO文回報近況，貼出一張手部都是紗布的照片，親揭出車禍當下的慘況，「車禍頭兩天真的只能躺在床上，全身傷口也很多很痛，只剩右手可以小動一下（手腕也有扭到）」還好目前的狀況好轉許多，她透露：「現在已經可以像正常人一樣走路了！傷口也好很多，下巴的傷也不太會留疤～（還有一點紅紅）」

咪妃也因車禍有了新的體悟，突然明白：「真正的痛苦和難受才是這樣子，有些不值得的事根本不需要放在心裡難受～也更珍惜了這段時間照顧我的人」有網友建議她少騎車，咪妃回覆：「因為有一些狀況必須要騎車～～～沒事的」表示自己很享受騎車時風吹過的快感，但也提醒自己要更小心，粉絲見況紛紛獻上關心：「能看到咪妃繼續PO文，放心了許多」、「祝早日康復」、「沒事真的太好了」。