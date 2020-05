男星高以翔去年11月在大陸錄製節目《追我吧》時意外猝死,不只震驚兩岸演藝圈,也讓親友們相當哀痛。而他生前論及婚嫁的女友Bella持續思念對方,選在520(我愛你)這天公開2人甜蜜合影,令人鼻酸。

Bella20日在IG向高以翔告白,用英文寫道:「Second last pic - me and G spent our 520 in Palawan Island last year.Last pic - went on our first date 5 years ago today.」她表示倒數第二張照片是兩人去年5月20日在菲律賓巴拉望度假,畫面中,高以翔和Bella在夕陽西下的沙灘上緊握雙手,甜蜜的接吻,可以看出感情相當深厚;而最後一張照片,則是五年前第一次約會留下的合影,兩人的身體緊緊依靠,對著鏡頭露出青澀笑容,如今看來相當珍貴。

Bella公開和高以翔的甜照後,文末不忘向對方癡情告白:「Happy 520, I Love You G」Bella深情的舉動,激發了許多網友的淚腺,不禁一陣心酸,紛紛留言:「愛不會消失,愛一直都在」、「帶這他的那一份愛,過好每一天」、「他也在平行時空愛著你」。