UNIQLO攜手Billie Eilish（怪奇比莉）與村上隆，重磅推出全新「Billie Eilish Ｘ村上隆 UT」系列，本次邀請全球現象級流行音樂巨星Billie Eilish與當代藝術家村上隆，以音樂與藝術創作者身分合作，為UT打造獨一無二的藝術圖騰。該系列5月25日於網路商店搶先開賣，5月29日全系列實體店舖上市。
本次UT聯名系列最大亮點，為兩大藝術家標誌性圖騰完美結合：Billie Eilish招牌斜肩小人Blohsh，與村上隆經典花朵兩者在UT上融合。同時加入Billie Eilish個人肖像拼貼、MV原稿素描與
同名Logo等元素。
UNIQLO全球首席創意官John C Jay表示，很榮幸邀請到兩位全球最有影響力的創作者：Billie Eilish與村上隆一起合作，透過UT
重新詮釋藝術人人皆可有的概念。
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