全聯READ BREAD生吐司，每條4入、69元。（全聯提供）

全聯邀日本生吐司職人中山洋平合作開發獨家生吐司。（全聯提供）

全聯趕搭日本超夯的生吐司風潮，麵包自有品牌READ BREAD邀來日本生吐司職人中山洋平提供獨家配方合作開發，推出口感鬆軟、細緻的READ BREAD生吐司，22日起全台千家門市都有，免預約或排隊，每條4入、69元，預計推出後可帶動銷售成長2成。

READ BREAD分為平價、GOLD金選2個系列，共有17個品項，售價在29元至69元間，2019年人氣前3名是白吐司、鮮奶吐司、麥香吐司，光是這3款就賣超過920萬條，布里歐吐司也獲不少消費者青睞。

這次，因應防疫期間延伸而出的「宅經濟」推出生吐司，嚴選日本優質麵粉與歐洲頂級純淨鮮奶油，經過兩次發酵、熟成、低溫烤焙，訴求高含水量、吐司邊Q軟，無添加人工色素及防腐劑，要讓消費者吃到吐司原味。建議不要烤直接吃、可搭配果醬或有鹽／無鹽奶油，也可視個人喜好先抹奶油再加果醬。

全聯合作的中山洋平，2014年於東京東陽町創設Eclat des Jours Pâtisserie，曾獲2008年法國第戎國際美食競賽第2名、現供應麵包給東京銀座BISTROSIMBA Fine dining restaurant。