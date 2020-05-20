全聯咖啡自有品牌OFF COFFEE為歡慶展店超過700店，22日至24日限時3天全品項現折7元，冰、熱美式原價25元、特價18元；冰、熱拿鐵原價35元、特價28元。

PX Go！全聯線上購加入歡慶行列，可分批取貨、享團購優惠、還可轉贈親友，21日前有「PX Pay會員獨享！線上寄咖啡優惠」活動，選購OFF COFFEE全品項，並使用PX Pay支付，可獲得與指定商品消費金額同等的福利點數，像是花200元買10杯冰美式送200福利點，等同於再打9折。OFF COFFEE預計今年底前全面導入千家門市，加上PX Go！線上助攻，看好今年整體業績可望突破去年1.1億元，再創新高。

全聯PX Pay會員獨享線上寄咖啡優惠活動只到21日。（全聯提供）

根據全聯統計，自PX GO！上線以來，OFF COFFEE整體業績較去年同期成長2.5倍，其中PX GO！貢獻超過25%業績。目前PX Go！平均每月可賣出約30萬杯OFF COFFEE，統計自上線以來已賣破150萬杯，奪下熱銷第1名，其中轉贈服務占總轉贈件數約6成，最受消費者青睞的是熱拿鐵，其次為熱美式。