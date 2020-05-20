桃園市第2座社會住宅「八德一號」社會住宅進入完工階段，1~3房型共有418戶，市府住宅發展處最新公布招租申請規定，租金依據房型坪數大小、申請者平均每人每月平均所得不同，採取5級收租方式，租金從最低4600元至1萬8700元不等，預定於7月1日至7月21日開放申請。

住宅發展處表示，八德一號社會住宅面臨八德建德路50公尺綠園道，鄰近八德區公所、未來捷運綠線G01站；三棟建物招租418戶，包含政策戶126戶、一般戶292戶。配合中央政策，八德一號社會住宅總戶數保留5%比例，提供一般戶21戶給符合警正四階以下或相當職務列等的基層警消人員承租；另也保留總戶數5%比例，列為政策戶供原住民承租。

最受民眾關注的社宅租金也公布，市府住宅發展處說明，為使住宅資源精準補助經濟弱勢家戶，經檢討現行社會住宅租金收取標準，考量桃園市每人可支配所得、民眾租金負擔能力，將八德一號社會住宅訂定5級租金收取標準，未來其它社會住宅租金也將朝向分級制度訂定。

「八德一號」一房型有15坪、17坪、20坪3種，依據申請者家庭成員每人每月平均所得高低，每月租金自4600元至8800元不等；二房型27坪、29坪、30坪、33坪4種，每月租金7200元至1萬2700元不等；三房型40坪、44坪與50坪3種，租金1萬1200元至1萬8700元不等，租金含管理費，租坪含室內坪、小公、大公、陽台。

住宅發展處指出，申請條件須為18歲以上、設籍桃園市滿1年或於桃園市就學、就業、家庭成員於基隆、臺北、新北、桃園、新竹縣市均無自有住宅、每人每月平均所得低於5萬3484元、不動產總價值低於540萬元，且未申請其它社會住宅、租金補貼、包租代管者，即符合八德一號社會住宅申請資格。八德一號社會住宅預計7月下旬完工。