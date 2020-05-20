女星邵雨薇外型甜美秀氣，出道至今和張立昂、吳慷仁等傳過緋聞，堪稱「演藝圈發電機」。今天是520（我愛你），她突然鬆口情事，大膽示愛：「今天520我一定要告白……我愛了你兩年多！」

邵雨薇20日在社群平台公開表達情意，甜曝和對方相處2年多的細節：「我們每天早上都見面，偶爾深夜回家也會見面，兩年多來都沒有變過，因為見到你真的好開心」雖然兩人會因為距離無法碰面，但邵雨薇一直把對方放在心裡，「謝謝你這兩年多來的陪伴，我愛你，我們要一直在一起喔！」

正當大家好奇這名人物的身分時，沒想到邵雨薇話鋒一轉，在文章結尾處揭露愛了兩年多的「人」居然是起司蛋餅，她搞笑地說：「一定要加松露醬蛋半熟餅皮指定廠牌起司濃郁款！」

許多網友原本以為邵雨薇真的要公開認愛，沒想到卻被她調皮的舉動逗樂了，紛紛留言：「真是忠心對待蛋餅啊」、「哈哈哈很會」、「我也愛你……的蛋餅」。