韓國人氣女子團體A Pink成員孫娜恩身穿Salvatore Ferragamo 2020春夏米蘭秀服及肩背TRIFOLIO包款，展現日常生活中的時尚穿搭，替春夏季節作了最佳的造型示範。孫娜恩作為A Pink的人氣成員，自出道以來不僅在歌唱領域擁有亮眼成績，更朝綜藝與戲劇多方面發展。自2012年起參與多部韓劇如《第二個二十歲》、《灰姑娘與四騎士》等知名戲劇，而今年更將以最新作品《一起吃晚餐嗎？》與觀眾見面，令人備受期待。

照片中，孫娜恩所肩背的黑色包款來自Salvatore Ferragamo 2020的春夏系列，是品牌今年所推出的全新TRIFOLIO包款。側面如同手風琴般的特殊外型，使此包款在上市初期便吸引多位女星目光，紛紛在不同場合使用，包含好萊塢女星Angelina Jolie安潔莉娜裘莉、Camila Mendes卡蜜拉曼德絲、中國女星陳鈺琪等。

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TRIFOLIO包款主打方形的簡約皮包並融合品牌標誌性Gancini釦飾，每只包款皆為義大利工匠手工製作，確保無與倫比的奢華質感。包包內部共分為三個大容量隔層，擁有左右側圍增加收納空間，滿足女性各種物品的收納需求。目前共推出翻蓋、拉鍊、提把與腰包四種款式並搭配多種顏色配色，可依據個人喜好自由挑選。不論搭配單一拉鏈或翻蓋設計，皆展現優雅風格。而提把款式雖多了幾分如公事包般的正式感，卻不顯得過於嚴肅，同時仍具備時尚的質感外型，非常適合上班族使用。憑藉其魅力風格和高度實用性，使TRIFOLIO在2020年成為Salvatore Ferragamo的人氣暢銷包款。

TRIFOLIO包款主打方形的簡約皮包並融合品牌標誌性Gancini釦飾，每只包款皆為義大利工匠手工製作。（圖／品牌提供）