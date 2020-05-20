一瓶紅酒或一件經典牛仔褲能隨著時間的洗練更具特色及韻味。在全球化的趨勢下，年代的氣息與時間的印記成為了無可取代的經典特徵，專注於復古、手作感和複合材質的運用，似乎也成為能襯托出個人質感的主要訴求。近年來青銅潮流席捲錶壇，各品牌對於青銅材質的設計詮釋掌握各異，而現代人對於腕錶往往也追求個人化風格，一只具有復刻感、獨創性與特殊材質的單品能讓個人生活質感更加日益增具，更富有故事性。

就像Rado瑞士雷達表推出的全新Captain Cook庫克船長300米青銅自動腕錶，其散發細緻香檳金色澤的42mm青銅錶會隨著時間的推移產生富有韻味的淬鍊感，正是突顯個人特色的腕間質感單品。

瑞士雷達表Captain Cook庫克船長新作。（圖／品牌提供）

Captain Cook庫克船長系列腕錶由1962年原版經典復刻出200米及300米版本，今年首度以青銅材質結合高科技陶瓷打造出Captain Cook庫克船長300米青銅自動腕錶，創造多種選擇及獨具的個人化魅力，適合現代多元生活型態。綠意盎然的叢林綠錶盤搭配青銅材質打造的錶殼與錶冠，兼具陽剛與輕奢的底蘊。

瑞士雷達表Captain Cook庫克船長新作。（圖／品牌提供）

錶殼材質使用銅鋁合金材質打造，具較好的抗腐蝕性以及硬度。值得一提的是，腕錶出廠前再電鍍上一層3微米的23K金鍍層以延遲氧化變異的時間，不影響錶款原本外型色澤，接下來隨著時間、空氣、濕度及個人使用習慣讓青銅慢慢變化出不同且具有層次的色澤，帶來個人化且具故事性的淬鍊，讓每只庫克青銅都是獨一無二。

瑞士雷達表Captain Cook庫克船長新作。（圖／品牌提供）

瑞士雷達表Captain Cook庫克船長300米青銅自動腕錶運用鋁銅合金材質打造，相較於一般青銅錶使用的銅或銅錫合金，更具有似香檳金的色澤呈現，且擁有較好的耐腐蝕性、抗氧化效果及硬度，最後在錶殼上再以電鍍技術加上3微米的23K金鍍層來延遲氧化時間，錶款隨著每人的配戴習慣，時間的軌跡在材質大師Rado的精心安排下展現細緻而微妙的變化。

瑞士雷達表Captain Cook庫克船長新作。（圖／品牌提供）

瑞士雷達表Captain Cook庫克船長新作。（圖／品牌提供）

帶有太陽放射紋的叢林綠錶盤搭配同色系內傾式高科技陶瓷錶圈，創造深邃迷濛、低調典雅且能焦距的視覺效果；錶盤上的箭型指針則不同以往改以金色上面覆有帶復刻感的白色Super LumiNova®夜光塗層，並有標誌性特色的紅色日期窗，完美還原復古錶盤風情；錶鏡則以製程難度高且成本高昂的盒型藍寶石水晶玻璃打造，除了更易於閱時之外，也創造出泡泡視覺感，突顯整體錶盤特色，與青銅錶盤搭配彰顯出富有靈魂的淬鍊感。該系列腕錶42mm錶徑適合各種手腕，男女皆能戴出專屬於自己的風格；快拆系統錶帶快速簡易，可隨著每天不同造型及心情更換搭配；瑞士自動機芯提供80小時動能，週末不間斷，符合現代人的生活形式與節奏。