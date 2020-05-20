最重要的彩妝品是什麼？Kevin老師認為，當然是「睫毛膏」，因為眼睛是靈魂之窗，而睫毛就是打開靈魂之窗的窗廉，讓睫毛捲翹綻放，才能讓眼睛更有神。

韓劇全球大流行，女主角的妝容自然有神，一雙會說話的無辜眼神，讓人目不轉睛，重點就在於自然不造作的捲翹纖長睫毛。Kevin老師表示，現在韓國睫毛膏製造技術不輸日本，成份也都非常講究，溫和不傷睫毛或眼周皮膚，這也是促成BeautyMaker與韓國實驗室研發推出「超激長捲翹電眼睫毛膏」的原因。

BeautyMaker的「超激長捲翹電眼睫毛膏」，輕易刷出自然完美睫毛，不用睫毛夾，也能輕鬆化出仿若綻開花朵般的漂亮睫毛。睫毛膏一刷，即能速乾不易結塊，無論多短多稀疏的細小睫毛，都能層層疊刷，刷出假睫毛的妝感。

完美弧型刷頭設計，直接能完整貼合亞洲人的扁平眼型，從根部到頂端，精準包覆，不放過任何一根細小睫毛。（圖／品牌提供）

夏天即將到來，濕熱的天氣就是考驗彩妝持久度的時刻，「超激長捲翹電眼睫毛膏」具有高耐熱性、高熔點特性，抗油、抗汗、防水，長時間維持完美捲翹弧度，不下垂扁塌，重點是這款睫毛膏溫水就可卸，不需擔心晚上要花一堆時間卸眼妝。

Kevin老師分享睫毛膏使用方式，不需假睫毛就能打造出韓劇女主無辜眼：

Step1：睫毛膏先直拿，然後用像「頂」的方式，先加強在睫毛根部，像幫睫毛打地基一樣，穩固基底，讓睫毛就有支撐的力量。

Step2：睫毛膏橫拿，從黑眼珠上方的睫毛往「前」刷。

Step3：加強眼尾睫毛，朝著太陽穴的方向刷。

Step4：最後眼頭的地方，睫毛膏直拿並往眉頭的方向刷，刷對方向，睫毛才會像花朵般綻放。

▍活動

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★獎品內容 ｜ BeautyMaker超激長捲翹電眼睫毛膏*1

★公佈時間 ｜ 2020/5/28

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