遠東SOGO挺在地小農，趁疫情趨緩，從食材「超前部署」，明（21日）起至24日於忠孝館12F活動會館舉辦「初夏小農展」，45家廠商涵蓋各類當季蔬果、永續生鮮產地直送；還有神級顏值花菓冰、與百貨首賣的外銷等級A級花卉，同步支持花農。
台灣蘭花長年外銷，尤其深受日本民眾喜愛，今年卻因疫情影響無法外銷，這次SOGO邀來「台灣花卉」展售無法外銷的高品質A級蘭花；以及採用清境食用玫瑰花製作的「甜蜜玫瑰花冰」，每批次都會先送檢驗，雖生產成本太高，但顧客反應很好，比平地的玫瑰香氣香、帶有荔枝香味，預料會是IG吸睛亮點。
這次展覽花1年籌備，囊括各地優質農、林、漁、牧產品。像是屏東有60年歷史的「東園蜂蜜有」，由第3代陳國昌致力於「挑選好的蜂場、好的蜜源並且同中求異」，把龍眼蜜做到單一產區認證，獲得6次全國龍眼蜜評鑑的特等獎，初次參展強打台灣原生種的厚皮香蜜與鹽膚木花粉。
此外，還有販售新鮮現磨香料粉的「香辛深淵」；主打海鹽錠、鹽滷酸菜與味噌的「綠島深層珊瑚海鹽鋪」；帶來活海膽與活鮑魚的「海洋牧場」等，都能讓消費者在家煮的佳餚更美味。
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