香港女星李若彤以號稱24年不變的美貌受封「最美小龍女」，縱使今年已經邁入46歲，依舊跟過去在《神鵰俠侶》中的模樣沒什麼落差，堪稱凍齡女神。日前她才因曝光自己的6塊腹肌引起熱議，近日她又在個人IG釋出惹火的旗袍照，令粉絲興奮無比。

李若彤最近穿上改良版的旗袍拍攝一系列寫真，白色上身搭配漸層的紅色印花裙，在胸前印有東方感的人頭娃娃，風格強烈又繽紛，不過這套卻有著超心機的垂落肩帶，乍看之下就像衣服沒穿好，令人看了心癢癢。

在 Instagram 查看這則貼文 Carman Lee 李若彤（@carmanlee0816）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 19 日 下午 8:03 張貼

李若彤大方露出纖細手臂和絕美腰線，尤其貼身的設計讓她的ㄦ字腰一覽無遺，不少網友看了紛紛狂讚「美的不科學」、「姑姑妳越來越美了」、「姑姑妳越來越美了」、「優雅風範」等。

在 Instagram 查看這則貼文 Carman Lee 李若彤（@carmanlee0816）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 19 日 下午 7:46 張貼

李若彤除了曬美照，也不忘傳遞正能量寫下：「世上有完美的事情，卻沒完美的人。別執著尋找完美的人或硬把自己變成完美，要欣然接受自己的不完美和瑕疵。」