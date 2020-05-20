名模王心恬佩戴寶格麗SERPENTI SEDUTTORI玫瑰金鑲鑽腕表，詮釋奢華時尚。（粘耿豪攝）

寶格麗年度腕表率先登台，台灣是亞洲區首站，展出25只甫在LVMH集團腕表展發布的年度新表，其中以目前市售體積最小的陀飛輪Serpenti Seduttori陀飛輪鑽表最受矚目，其次Octo Finissimo噴砂玫瑰金超薄三問表也不乏所愛，皆是台灣VIP表迷早早在四月珠寶展時就已搶先訂購的熱門表款。

今年四月，台灣寶格麗在新冠疫情最艱困的時刻舉辦珠寶展，沒想到業績異軍突起、表現亮麗，讓寶格麗總部為之驚豔，總裁Jean-Christophe Babin在LVMH集團大會上公開讚揚台灣防疫有成，並感謝台灣寶格麗團隊的努力，因此特別選定台灣作為腕表亞洲巡迴展的首站，嬌寵台灣VIP。

寶格麗SERPENTI SEDUTTORI陀飛輪鑽表，是目前市售最小的陀飛輪表，480萬元。（BVLGARI提供）

寶格麗全新登場的Serpenti Seduttori系列女表，一問市就廣受好評，從20萬起跳的精鋼鑲鑽款到要價近500萬的全鑽陀飛輪，價格帶分布非常廣，獨特的麟片型鍊帶設計，將珠寶手鍊與腕表完美結合，其中最頂級的陀飛輪款更是目前市售體積最小的陀飛輪表。

寶格麗SERPENTI SEDUTTORI精鋼鑽表，入門價相對親民，21萬4800元。（BVLGARI提供）

廣受台灣VIP好評的Divas’Dream超薄三問表，是世上最薄的女用三問表，今年新增孔雀石面盤表款，結合獨特的Diva扇形設計和超薄三問機芯，更添奢華。

寶格麗DIVAS’ DREAM FINISSIMA孔雀石超薄三問表，588萬元，限量10只。（BVLGARI提供）

寶格麗創下史上最薄三問表紀錄的Octo Finissimo超薄三問表，今年推出噴砂玫瑰金款，奢華再升級，搭載世界最薄紀錄、厚度僅3.12mm的BVL 362自製機芯。同樣創下史上最薄自動上鍊腕表紀錄的OCTO FINISSIMO AUTOMATIC腕表，今年推出緞面拋光精鋼與緞面拋光精鋼玫瑰金款，搭載BVL 138機芯，感覺更加年輕時尚。

寶格麗OCTO FINISSIMO MINUTE REPEATER噴砂玫瑰金超薄三問表，560萬元。（BVLGARI提供）