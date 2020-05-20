夏天悄悄逼近，許多人穿上清涼的衣物出門，才發現背後斑斑點點超害羞！貝膚黛瑪推出新品「平衡控油比基尼美膚皂」可用於臉部和身體，從源頭解決油光、通暢毛孔，洗出濾鏡級滑順肌膚！

每到夏天氣溫動輒30度，根據研究顯示，氣溫每上升攝氏1度，皮膚出油量就會增加10%！除了溫度外，壓力、熬夜、飲食也會影響賀爾蒙的分泌，使皮脂分泌過多，而過多的皮脂堆積容易造成毛孔堵塞、毛孔粗大、臉上泛油光、化妝浮粉、胸前瑕疵、背痘等顯而易見的外貌問題。BIODERMA貝膚黛瑪發現，維持皮膚油水平衡，皮膚就能呈現滑順透亮的光澤，而若想要擁有上了濾鏡一般的水光肌，要從調理「皮脂品質」與調控「皮脂數量」做起，分泌出健康且適量的皮脂。

貝膚黛瑪平衡系列針對油性及混合性肌膚的需求推出時尚清潔產品「貝膚黛瑪平衡控油比基尼美膚皂」，特別針對臉上油光、胸前瑕疵、背後痘痘三大困擾，利用獨家專利FLUIDACTIVTM專利皮脂液化科技，從源頭解決油光，通暢毛孔，讓毛孔能夠深呼吸！同時適用於臉部及身體且不含皂鹼，油肌、敏感肌都能使用，洗出光滑零瑕疵的濾鏡級滑順肌膚！

台灣有將近8成的消費者為油性及混合性肌膚，根據近期發表的「保養品消費態度調查」中更指出，台灣女性的肌膚困擾前三名分別為「粉刺痘痘」(49%)、「容易出油」(43%)以及「毛孔粗大」(43%)，可見皮脂分泌過多的問題會對外觀造成影響，進而產生日常生活中的困擾。從青少年到成人都有的青春痘問題，每到夏天又變得更加嚴重。20SKIN醫美集團總院長黃勇學醫師建議，面對痘痘困擾，應該以「清潔控油」為基礎，尤其應選擇溫和的清潔產品，兼具調控油光及保濕功效，每天早晚各清潔1次即可，過度清潔反而會破壞皮膚表層，造成皮膚受損。清潔完後，搭配具有吸附油光、調理油水平衡的保濕乳液，維持肌膚滑順不粗糙。

油性肌推薦使用平衡控油系列，包含平衡控油精華露、平衡控油高效保濕水凝乳、平衡控油比基尼美膚皂。（圖／品牌提供）

全新上市「平衡控油比基尼美膚皂」具有領先業界的獨家專利皮脂液化科技，能有效阻止皮脂硬化而導致的毛孔阻塞，並且能調節皮脂分泌量，適用於臉部與身體，讓日常沐浴瞬間成為保養肌膚的一環，以最輕鬆無負擔的方式終結瑕疵、提升肌膚觸感、達到肌膚光滑柔順的功效。

▍活動

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★獎品內容 ｜ 貝膚黛瑪小禮物*1

★公佈時間 ｜ 2020/5/28

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