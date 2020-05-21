南韓2人團體「臉紅的思春期（볼빨간사춘기）」成員安智煐(안지영)，13日下午於首爾舉辦《思春期集Ⅱ》的新專輯發表會，一出場便以一席超醒目的洋裝亮相，引起網友們熱烈討論。

2016年一出道便以迷人聲線受到大批粉絲們喜愛的安智煐與禹智潤（우지윤），4/2突然宣布禹智潤將退出團體之後改以一人體制繼續活動震驚所有人，網路上也開始出現各種不合謠言。近日宣布發行迷你專輯《思春期集Ⅱ 蝶見花》的安智煐終於上節目表示，兩人是多年的好友，當對方提出想要休息、討戰新事物的想法時，她便給予支持，未來也會有合作的機會直接打破「不合說」。

臉紅的思春期記者會超狂穿搭「只靠一招」駕馭死亡螢光黃（圖／YOUTUBE）

13日下午的新專輯發表會上，安智煐染了一頭金髮並穿著一件「死亡螢光黃」洋裝亮麗出席，而一般人很難駕馭的螢光色，竟將原本皮膚就十分白皙的她，襯托得更加粉嫩，網友看到紛紛留言「皮膚白到發亮」、「這種顏色只有白皮能駕馭」、「這顏色穿在我身上根本悲劇」。

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