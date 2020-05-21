愛情雖甜但也有讓人苦惱的時候，我們往往處於戀愛中而不知該如何應對。不過現實生活中也有些人，在愛情裡有非常多的計謀，總能運籌帷幄。那麼在十二星座中，擅長對愛情計謀運籌帷幄的星座都有誰呢？下面就讓我們一起來看看吧。

▍1.金牛座：愛是一頓自製燭光晚餐

金牛座的人性格是屬於慢熱型的，他們成熟內斂卻不善言辭，在為人處事方面其實還是很穩重，並且值得依靠信賴的，所以對於慢熱的人而言，在感情當中他們通常不會採取積極主動的方式去求愛，畢竟他們不擅長甜言蜜語的技能，而是屬於比較務實的行動派。

比如對美食頗有研究的他們，就會細心準備一頓DIY式自製燭光晚餐，這樣既經濟實惠又可以彰顯廚藝的好辦法，並不是誰都能去實行的，而金牛能夠這樣如此小心翼翼地去討好一個人，真算得上是使用了運籌帷幄的計謀去討好對方的！

▍2.雙子座：愛是一場浪漫戰役

雙子座的人機智靈活又有趣，他們習慣處心積慮去做自己喜歡的事情，想要浪漫的想法他們還是有的。

雙子喜歡新奇的事物，也很重感情，因此在感情當中屬於比較主動的，所以雙子認為光說不練可不能討得心上人的歡心，所以對於雙子來說愛情就是一場運籌帷幄的浪漫戰役，而他們就是常勝將軍。

▍3.獅子座：愛是精心安排的驚喜

獅子座的人做事比較高調，畢竟他們是一個充滿自信的人，所以在愛情方面他們始終堅信沒有自己攻不下的「碉堡」，因此為了證實自己的魅力，他們必會煞費苦心的去準備。

其實愛就是如此用心去經營，要有信心面對一切困難不退縮，要有運籌帷幄最為準確的自信，不盲目。

▍4.處女座：愛是努力爭取的結果

事事要求達到最為完美無瑕的處女座對於感情也會有其怦然心動的時刻，都說處女座是工作狂，其實他們也很需要愛情的滋潤，讓生活更加充滿情趣，從而一掃煩悶無聊。處女座的人很有責任心，做事很認真的他們因此對待感情也是同樣沉穩的。

他們做事前都會先進行分析和製定計劃，然後按照計劃實行，所以他們從來不做沒有把握的事情，就算是感情也要運籌帷幄般不能出半點兒差錯。

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

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