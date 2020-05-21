25歲韓國女星秀智（Suzy）因甜美外貌、清新氣質受到大票粉絲喜愛，更被譽為「國民初戀」。近日，南韓綜藝節目《TMI News》挖掘出女偶像們的豪宅並排行，其中秀智以位於首爾江南區豪宅登上坐擁「最貴住宅的女偶像」第一名。

在《TMI News》節目上，主持人將偶像們全拿出來排行，包含少女時代的潤娥、Jessica鄭秀妍、Krystal姊妹以及「國民妹妹」IU，目前由秀智拿下排名第一名！只要是韓國人，絕對都知道秀智是年輕又富有的最佳代表，過去秀智以用自己賺到的錢，購入位於首爾江南區論峴洞的豪宅。

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據悉，秀智家具有高級歐式外觀，內部面積高達134坪，擁有4間房、3間衛浴，房間和浴室都很大，當年她以37億韓元買下，而目前市價約為40億韓幣（約台幣1億）。

除了吸金力驚人，私下的秀智更是廣受粉絲推崇的善心人士，鐵粉們紛紛留言相挺：「普通百姓可以在房子外面的任何地方自由走動，但演藝人員不能在自己房子外面自由走動，因此他們必須住在更寬的房子裡，也不必羨慕住大房子。」、「秀智登台總是笑著與歌迷交流還會穩定捐款」、「不僅擁有漂亮的臉蛋，還擁有一顆漂亮的心」、「一個人住這麼大的空間感覺很可怕」。