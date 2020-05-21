來自馬來西亞的網紅正妹顏妃(Gatita Yan)，不僅長得漂亮、身材火辣，更每天發送土味情話撩到大批粉絲的心，IG突破百萬人追蹤。近日即將推出寫真集的她，特別曬出「上空辣照」宣傳，讓網友們大噴鼻血。

為了讓3000本寫真集順利完售，顏妃特別發出貼文表示「這是一本超級高清性感、不一樣的造型、不一樣的我」，甚至還有3D、防潑水等材質內頁，讓粉絲好好享受，並附上一張上半身沒穿，趴在床上的性感床照，秀出飽滿半球與美背曲線，瞬間吸引6萬人按讚，紛紛留言「等不及了，我要買」。