南韓人氣女團TWICE，不久前宣布即將在下個月發行全新專輯《MORE&MORE》行程滿檔，但成員子瑜及定延，卻在忙碌的工作中挪出空檔現身韓國流浪狗收容中心，兩位低調行善的舉動，再次圈入一票粉絲。

受到新冠肺炎疫情影響，已取消多場日本、韓國大型演場會的TWICE，近日宣布即將於6/1發行新專輯，讓粉絲相當期待。官方YOUTUBE頻道上更陸續公開成員的形象短片美哭眾粉絲。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

即將進入忙碌宣傳期的定延及台灣成員子瑜，在空檔時(17日)突然現蹤於京畿道的流浪狗收容中心，與孔升妍等知名女演員及男星共同清掃狗籠並搬運飼料，絲毫沒有明星架子。只見子瑜一身輕鬆打扮、紮起馬尾戴著鴨舌帽，臉上看起來沒有什麼妝容，眼尖的網友還發現其中一張側臉近拍照中，子瑜的口罩上寫著「Made in Taiwan」可見她依然愛台灣的心，令不少人忍不住大讚「妳們是天使」、「子瑜不久前才捐錢現在又去照顧狗狗太暖了」、「子瑜大發，人、心皆美」。

在 Instagram 查看這則貼文 TZUYU ARAB FANS ❤︎（@arabtzuyu）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 18 日 下午 7:26 張貼