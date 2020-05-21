關曉彤身材高挑，身高有173公分，但體重僅有45公斤！其實他也是一個非常愛吃的人，但同時也自曝非常養生，來看看關曉彤維持纖細身材的秘訣吧！

有網友在社群網站分享一段關曉彤的吃播，開頭關曉彤便難掩興奮，表示非常期待用餐時間，可愛的暴露了愛吃的本性。減肥期間他一餐份量超少，主餐是手心大的三明治，但沒有使用土司而是用美生菜包著排骨肉、雞蛋，另外還吃了大量香菜夾小小的牛肉片，並以大蒜、生芹菜當小菜，三明治吃完後關曉彤表示還意猶未盡，繼續吃著生菜夾著香菜，有網友表示「有種看他在吃草的感覺」！

在 Instagram 查看這則貼文 GuanXiaoTong（@stronger917）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 8 日 上午 6:41 張貼

關曉彤曾在自己的社群網站帳號分享一周晚餐菜單，仔細一看都以蔬菜為主，原來關曉彤自稱「養生少女」，就算減肥也要吃的營養、又不能變胖。

在 Instagram 查看這則貼文 GuanXiaoTong（@stronger917）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 9 日 上午 9:11 張貼

▍周一：桂花雞頭米糖水

雞頭米是一種類似蓮子的食物，是雞頭蓮的種子，關曉彤表示雞頭米含有維生素、礦物質和膳食纖維，可幫助調節血脂血糖，他在劇組也很常吃。

▍周二：清爽海參時蔬

關曉彤分享海參「高營養低熱量」，拍戲期間需要能量又怕吃胖他就會吃海參煮時蔬，並用醋和麻油簡單調味。

▍周三：粗糧和清爽水果

粗糧泛指原形食物的好澱粉，像是地瓜、玉米等，吃完後關曉彤會搭配清爽的水果，像是紅石榴，他還特別推薦紅石榴可以連籽一起吃可以吃進更多維他命C、維他命E和紅石榴多酚。

▍周四：南瓜粥

關曉彤分享南瓜含有豐富的胡蘿蔔素和果膠，對身體很好，尤其推薦給容易胃痛的人藉由喝南瓜粥來養胃。

▍周五：上湯枸杞葉

關曉彤表示大家常吃枸杞，其實枸杞葉也很有營養，對肝和眼睛都很好。

在 Instagram 查看這則貼文 GuanXiaoTong（@stronger917）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 6 日 上午 7:21 張貼

至於周六、日，關曉彤俏皮的表示周末大家就吃點肉吧！因為他說他的人生也離不開火鍋、串烤、水煮魚等較為重口味的食物，不過他也提醒一日三餐記得都要吃蔬菜水果，而且吃多的話記得要多運動抵消。網友看了他周一到五的菜單，紛紛驚訝的表示「這五餐根本是我一餐的份量！」讓人不禁讚嘆女星減肥的驚人毅力！

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