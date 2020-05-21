6IXTY8IGHT以文藝場景為主題推出超可愛的貓咪小褲，貓奴少女們今年夏天一定不能錯過！

隨著濕悶夏季到來，與體感舒適度息息相關的私密小褲當然也成了女孩們最重要的「貼身情人」囉！ 說到情人，6IXTY8IGHT特以三大經典浪漫電影、名著為靈感：第凡內早餐、鐵達尼號、戴著珍珠耳環的少女，將可愛小貓化身為文藝場景主角，推出三款獨具風格的100%純棉小褲，不管是不是作品迷都值得入手，為夏季私密穿搭加點樂趣！

貓咪小褲以第凡內早餐、鐵達尼號、戴著珍珠耳環的少女為主題。（圖／品牌提供）

同場加映優雅的運動服新品，6IXTY8IGHT推出「「Active系列運動機能新品」，搭載本年度夏季熱門關鍵字：休閒、運動、居家，無論於進行居家訓練或是外出時穿著，都能隨心以運動套裝展現時髦感。全系列以莫蘭迪色系拼接，搭配超柔軟微纖維面料，滿足健身的透氣吸汗需求之餘，也不忘為女性兼顧舉手投足的優雅魅力。

莫蘭迪色系運動服增添優雅魅力。（圖／品牌提供）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看6IXTY8IGHT推出夏季限定喵星人小褲系列超可愛！

★獎品內容 ｜ 6IXTY8IGHT小禮物*1

★公佈時間 ｜ 2020/6/4

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

※延伸閱讀：

※加入中時電子報Fashion粉絲團拿好禮：