羅志祥被周揚青踢爆私生活不檢點後，在520當天突然PO出7000多字長文，細數交往9年來的甜蜜點滴，向前女友周揚青懺悔。對此，兩性作家奶媽Naima從他的文中，發現羅善於用欺騙討好女性，能這樣緊抓周揚青的心9年，很有可能愷樂也被用同樣手法欺瞞。

周揚青和羅志祥分手後，不只爆料對方私下常揪「多人運動」，還踢爆和愷樂有長期不正當的男女關係，事隔幾天愷樂終於道歉，卻因使用波浪符號引起更大的反彈，撻伐程度甚至超越羅志祥，讓奶媽深感震驚：「（社會）似乎是真想把這個女人打死了，否則不會善罷甘休。」

奶媽從羅志祥的千文懺悔文中，分析他是個很會說話、懂得安撫女性情緒的人，再參考平常對待母親的尊敬孝順，很有可能會反射在對其他女性們的相處上，「羅志祥的情感缺失是很強大的，這促成了他會使用欺騙的方式對待女性，就像白龍王曾對他告誡過的：『不要欺騙你的媽媽。』」

羅志祥善用討好、欺騙的方式對待女性。（圖／微博@羅志祥）

奶媽認為，羅志祥可以讓周揚青心甘情願跟隨9年，愷樂或許也被同樣手法欺瞞，「畢竟人真的不是笨蛋，能願意跟隨一段關係超過9年（愷樂甚至是十幾年），那麼真正應該檢討的人到底是誰？」

愷樂因為介入羅志祥與周揚青的感情聲勢大跌，成為人人喊打的過街老鼠，雖然奶媽認為她成為第三者就是不對，仍反思愷樂有可能是最大犧牲者，「有沒有可能，羅志祥與周揚青談地下戀的前期，愷樂並不知情，直至後來雙方公開戀情後，愷樂才曉得，但事業與感情，甚至是性愛，早已跟男方緊緊牽扯，很難說斷就斷？中間有多少的糾結、矛盾等苦衷？」

愷樂和羅志祥在事業上合作超過10年。（圖／中時資料照）

最後，奶媽引用胡因夢的一句話想點醒社會：「世人的想法都太過二元對立，忽略了中間很多東西，反而使自己的潛能無法完全發揮，看不到真相。」認為愷樂承受的言語暴力遠多於羅志祥，但背後的來龍去脈卻只有當事人最清楚，感嘆：「大眾對於愷樂的嚴厲程度，坦白說，真的太過頭了。」

奶媽獨樹一格的評論，讓許多網友有了新的想法，紛紛留言：「其實愷樂是有不對的地方，可是社會往往對渣男比較寬容。」、「讀了懺情書後，我完全懂了為何這兩位女人深陷與羅的感情之中」、「感情許多問題都來自原生家庭」、「的確關係不是結果論，中間的脈絡不是旁人一語下結論而能說清的」。