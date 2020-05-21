吳姍儒出席香氛新品活動，身材明顯變得更纖細，原來是最近他正在進行飲食控制，不但能消水腫，體重還在4天內掉了2公斤！快來看看他是怎麼做的吧！

吳姍儒分享，最近自己為了健康和賀爾蒙調整，所以在專業人員的建議下開始飲食控制，首先食物盡量不調味，所以他也表情哀傷的說「很久沒吃鹹的東西了！」他說在昨晚睡前甚至一直想著好想吃拉麵、燒肉、火鍋，但現在都沒辦法吃。

在 Instagram 查看這則貼文 吳姍儒Sandy（@sandywis）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 15 日 下午 10:07 張貼

另外吳姍儒還分享自己每天都喝水喝到4000cc，喝到「面無表情眼神死」，有時喝不完還會很想哭！但他也特別提醒這個水量是目前他飲食控制的一環，一般人想要減肥其實不一定是喝這個量，只要喝到「體重*50cc」的量，像是50公斤的人每天要喝到2500cc的水，就一定會瘦。有些女生可能會擔心喝太多水會水腫，吳姍儒覺得喝越多水越不會水腫，只要不要喝到水中毒，喝越多排得越快，身體循環好反而不會水腫，水量可以加強代謝，把身體裡面多餘的水腫和鹽份都洗掉，這或許也是他體態看起來更纖細的原因之一。

在 Instagram 查看這則貼文 吳姍儒Sandy（@sandywis）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 27 日 下午 6:39 張貼

不過吳姍儒也特別提醒，不是鼓勵大家這樣瘦，一定要看營養師或看醫生，讓他們幫你安排，以免減肥不成反而傷害了身體。

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