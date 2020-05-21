2020年雖然有諧音「愛你愛你」的意思，但回顧這5個月，已經有不少女星宣布離婚，像是何妤玟、阿嬌和陳德容等都紛紛恢復單身，引起外界譁然。不過，走過婚姻的她們，更懂得自己要的是什麼，留下了勵志又霸氣的金句，不管現在你是單身、戀愛或是已婚，都很值得省思。

1.何妤玟：「我祝福所有女人都勇敢追尋真愛，做自己城堡的女主人，做自己的公主。」

何妤玟4月宣布和化工小開老公邵天成結束8年婚姻，當時兩人交往半年多就閃婚，沒想到小孩出生後，夫妻倆對於教養方式觀念出現分歧，不只如此，生完第二胎後為了方便哺乳，和老公分房睡1、2年，重新睡在一起的那天，和對方眼神相對時，氣氛頓時變尷尬，何妤玟表示壓倒婚姻的並非幾個沒洗的碗，或者是幾句說錯的話，而是天長日久累積下來的不堪忍受的瑣碎，當累積下來就會導致婚姻腐敗、蝕空感情，至於她眼中完美的婚姻，並非兩人硬撐著直到忍不下去那天，而是一起付出、珍重，不冷漠，不消耗，不讓婚姻的小船，被一件件不起眼的小事掀翻。

2. 阿嬌：「太年輕時遇到自己覺得是對的人，未必是一件好事，大家都沒有長大。」

阿嬌：「太年輕時遇到自己覺得是對的人，未必是一件好事，大家都沒有長大。」（圖／微博@阿嬌）

阿嬌（鍾欣潼）2018年和「醫界王陽明」賴弘國結婚，沒想到婚姻僅維持14個月就觸礁，女方認了兩人已簽分居協議，希望能給彼此冷靜期。

兩人離婚的原因眾口紛紜，從財力懸殊、外遇或是價值觀都有人臆測，但真實的原因，只有當事人最明瞭了。

阿嬌出道近20年，曾和11位男星傳出緋聞，近幾年難得在媒體面前吐露感情觀，她認為年輕時候遇到自己以為「對的人」，不一定是好事，每個人在愛情道路上行進的速度都不一樣，愛的早，不如愛的剛剛好，時間點真的很重要。

水瓶座的阿嬌，對於自由也相當嚮往，她坦言在感情中很怕遭到束縛，很同意熱愛自由導致無法在一段感情中長時間停留，即使深愛對方仍須保有私人空間。

3. 陳德容：「我覺得人生有很多經歷不是壞事。」

陳德容：「我覺得人生有很多經歷不是壞事。」（圖／微博@陳德容）

「瓊瑤劇玉女掌門人」陳德容2011年和地產富商王贊策結婚，未料婚姻僅維持8年即畫下句點，對此，陳德容表示兩人因工作聚少離多，沒有第三者、財產等問題，是和平分手，雙方關係仍像家人。

婚變消息一傳出，陳德容便發文表示「謝謝生命中每一次最真實的相遇」，預告會有全新的開始，將時間投入最愛的演藝事業，用正面的態度看待離婚。