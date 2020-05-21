疫情期間，美食外送是餐飲服務主流，微風集團砸下百萬元，旗下6館超過170個餐飲品牌即日起攜手Uber Eats、foodpanda兩大外送平台，外送館別包含微風台北車站、微風廣場、微風南京，與微風信義、松高、南山，版圖一路從台北車站拉到台北信義區。

微風廣場「犇和牛館」即日起可外送。（微風提供）

微風南京「鄧師傅」即日起可外送。（微風提供）

這次參與的餐飲品牌有「微風南山」米塔餐飲集團、金葉名氣餅、金葉紅廚及漢堡王、宮武烏龍麵、天仁CHAFFEE、艾妥列Cantine Marais、Dancing crab、盛合屋；「微風廣場」喫茶趣TOGO、犇和牛館、微風自營餐飲品牌上海茶樓、ROSMARINO、丸壽司、Breeze Café、Maison Kayser、Trine&Zen；「微風松高」海壽司、滷滷味；「微風台北車站」金子半之助、港苑、越亮、蔥月、大河屋；「微風信義」永心鳳茶、心潮飯店、Osteria by Angie、大河屋，飯Bar、全新的微風自營餐飲品牌究濃老饕牛肉麵等。

微風信義「究濃老饕牛肉麵」即日起可外送。（微風提供）

微風松高「海壽司」即日起可外送。（微風提供）

活動期間，「Uber Eats」會在APP首頁輪播設置「微風專區」，方便消費者搜尋鎖定；「foodpanda」首波自6月1日起推出超有感限量優惠，凡指名微風各館餐飲外送，點滿120元現折抵30元，點餐下殺75折，第2波從7月6日至19日，一樣可享點滿150元現抵30元，兩波專屬微風優惠各限量1萬名。