國家住都中心主導「信義兒福B1-2基地」地上權案重啟招標，此次針對招商條件做五大放關，包含放寬申請人資格、鬆綁權利移轉方式、取消1億元管理服務費、調降地租以及建築設計門檻，產品定位為複合式出租住宅，納入通用設計，提供全齡友善的創新服務。

兒福B1-2基地位於忠孝東路五段275巷以東、虎林街120巷以南、松信路以西所圍的街廓內，土地使用分區為第三種住宅區，基地面積821.89坪，土地所有權由國家住都中心持有，初步估算可興建地上13層、地下2層建物，產品定位為複合式出租住宅，納入通用設計，提供全齡友善的創新服務。

而去年招商失利，主要在於申請門檻過高、管理服務費、權利金費用過高，勸退許多投資人，今年住都中心再度招商，不僅降低申請人門檻、得以協力廠商資格認定，也降低首期土地租金並延長權利金繳付期程、免除1億元管理費、土地租金以市價8折計算，地上違占戶已取得100%同意搬遷；並提供公益設施的規劃構想供申請人參考，調和公益使用空間和未來產品規劃，創造共好的市場價值，發揮更大的經濟效益。

前次招商管理服務費1億元、權利金8億元，這次招商則改為免管理服務費、權利金9億元，也就是將管理費直接併入權利金，避免外界對管理費有所誤解。

國家住都中心表示，兒福B1-2基地位於北市精華區，初步估算可興建地上13層、地下2層建物，產品定位為複合式出租住宅，納入通用設計，可規劃成銀髮住宅等全齡友善產品，將於5月21日召開招商說明會，並於8月4日申請截止。