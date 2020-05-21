韓劇《夫妻的世界》以19禁的話題攻佔了各大版面，開播以來人氣更是居高不下，觀眾們除了欣賞夫妻小三間精彩的勾心鬥角之外，劇中主角們大方知性的時尚品味也備受矚目，52 歲的金喜愛飾演的池聖雨在劇中雖然被老公李泰伍背叛，但時尚穿搭總還是讓人連連讚嘆，優雅大老婆的時尚穿搭，更是都會女性的時尚養成圖鑑。

在甫播出的大結局中，金喜愛佩戴了FRED斐登最具代表性的Force10手鍊亮相，在舉手投足之間不經意展露出力壓小三的出色品味。

金喜愛佩戴了FRED斐登最具代表性的Force10手鍊亮相。（圖／品牌提供）

法國著名珠寶品牌FRED斐登，一直是現代法式優雅精神的佼佼者，FRED斐登的創作從生活中汲取靈感，也令每一件單品饒富當代而充滿生命力的精神。FRED斐登最具代表性的設計非Force 10系列莫屬，於1966年，品牌創始人Fred Samuel的兒子在一次航海旅程中，從船上所用的繩纜得到了靈感，並以此為主題而設計了造出Force 10纜繩系列手鐲。

金喜愛佩戴了FRED斐登最具代表性的Force10手鍊亮相。（圖／品牌提供）

這樣的設計理念在當時是屬於非常大膽的創新，有別於傳統珠寶設計，顧客可隨意選擇鍊繩和材質，並為手鍊各個部位選配寶石，創作出專屬於自己的Force 10手鍊，彰顯鮮明個性，見證珍貴時刻，以及乘載美好意願，這正是FRED斐登品牌的獨特之處。以後，此造型更成為FRED斐登珠寶最鮮明的標記之一，充分表達出品牌熱愛冒險、自由的核心思維。