新冠肺炎衝擊全球鐘表產業，瑞士兩大表展BASELWORLD、Watches & Wonders相繼取消，台北101購物中心以瑞士製表年銷售額占全台總量逾18%、且是台灣最大市場之姿逆勢而行，首度將每年9月周年慶舉辦的頂級珠寶腕表大賞「2020 World Masterpiece大師之作」，搶先提早於7月2日至12日舉辦；另，6月起營業時間也恢復正常。

疫情爆發以來，全球破500萬人確診，台灣因超前部屬至昨（21日）共441病例，也使得台灣整體鐘表產業相對穩定，根據最新瑞士腕表出口統計數據顯示，今年1月至3月全球200多國排名中，台灣從14名晉升到13名，銷售金額也較去年同期提升9.3%，顯見台灣腕表貴客的消費實力。

這次展覽可說是領先全球，除了引進過往只能在瑞士BASELWORLD、Watches & Wonders等表展才能看到的年度最新作品；還會與Swatch Group再度攜手，舉辦獨家首創的「瑞士鐘錶體驗工坊Watchmaking Studio」。

台北101頂級珠寶腕表大賞「2020 World Masterpiece大師之作」，今年搶先提前在7月2日至12日舉辦。（台北101提供）（請以1-1為主，1-2可搭配使用）

此外，4月6日至5月31日因考量人力配置縮短營業時間，改為每日12時至21時，6月起響應「防疫新生活運動」，恢復為周一至周四11時至21時30分，周五至周日與連假前11時至22時。