韓國人氣男星李敏鎬在 Netflix 熱門韓劇《The King:永遠的君主》第10集中搶先穿上FENDI 尚未上市的秋冬20系列雙排釦設計駝色大衣,展現不凡的男神帥氣英姿。

先前 FENDI 也推出經典商品形象短片,由多位性感迷人的模特兒穿搭品牌最經典包款 & 鞋款 – 其中包含有Peekaboo包款、Baguette包款、Colibrì高跟鞋款 與FF 短靴款等,在素雅的攝影棚間恣意擺動,用最純粹的身影完美詮釋各項品牌經典單品的高端奢華之美。

Fendi的Peekaboo包款堪稱傳奇,於2008年舉行的2009春夏時裝系列中首次亮相,而這款設計以符合品牌二元論的設計精隨,也將隨著品牌的DNA名留青史,一躍成為傳世經典包款。

Peekaboo取自於「躲貓貓」這個大家耳熟能詳的童玩遊戲。一反原本包包端端正正、密不透風的設計,透過簡潔的外型,以梯形包身加上單手把的設計,別出心裁的將包款面打開垂下,有時包款裡面的設計比外面還令經驗,宛如躲藏在包款中的小貓探頭出來,呼應Peekaboo的名字。

Silvia Venturini Fendi曾說:「簡約是嶄新的前衛風尚。我追求傳統,但亦一心塑造新穎的時尚線條,令時下品味高貴的女性感到稱意。這份簡約意蘊源自含蓄的複雜層次,包款的外層質料以實用為主,內裡卻蘊藏不同的選料,構成有趣的對比。」Peekaboo宛如一位作風低調、習慣藏起自己珍貴面的女性,慢慢嶄露自己的特色,是個擁有完美個性-簡約而又複雜、是個心思縝密的女人。「簡約、複雜且雋永是我對Peekaboo的形容詞。」Silvia Venturini Fendi如是說。

FENDI Baguette是品牌創意總監Silvia Venturini Fendi於1997年構思設計的一款簡約實用卻富有幾何線條的包款,形狀簡潔悅目,設計重點不是刻意製造身份象徵,而是配合女士們日常的需要。

Silvia Fendi為包款取名Baguette,因為它小巧細長,夾在臂下爽朗瀟灑,令人想起氣質冷艷的法國女士,夾着法國長包步出麵包店。

Fendi Baguette不但長期客串熱門影集《Sex and the City》,更以Baguette真真假假、大大小小的款式為影集充當核心題材,甚至操縱著劇情發展。有一幕,當Carrie剛準備好以友人身份與Mr. Big午餐,卻得知Mr. Big即將訂婚,氣得Carrie抓起皮包憤而離桌。當劇情寫到,Carrie的皮帶被凳子鉤住。扮演者Sarah Jessica Parker立刻以“時尚潮人”的口氣提出抗議,“這年頭不流行長肩帶包款。”把導演與製片愣得不知如何是好,正琢磨著要改劇本。沒想到,隔了幾天,Sarah Jessica Parker帶來一隻Fendi新款Baguette說:“沒問題,可以演了,FENDI這款短肩帶的Baguette包,現在正好大派用場!”,並以經典台詞「It’s not a bag, it’s Baguette.」蔚為流行。

FENDI Colibri 鞋款在2018春夏時裝秀上首度亮相,多色的拼接色調與活潑色彩呼應熱帶風情,而款極致輕盈的質感與吸睛的尖頭設計,正是Colibri名稱的由來,而此名亦指熱帶區的鳥類 - 「蜂鳥」。

在製鞋工藝上,FENDI Colibri結合了傳統與科技,將製作運動服與服裝的技術運用到鞋履上,鞋款採用熱壓技術,將不同材質的設計一體成形,並將不同物料誇張且大膽的組合再一起,看似不相關但效果去無可挑剔,為FENDI品牌二元論設計的完美體現。