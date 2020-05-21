韓國人氣男星李敏鎬在 Netflix 熱門韓劇《The King：永遠的君主》第10集中搶先穿上FENDI 尚未上市的秋冬20系列雙排釦設計駝色大衣，展現不凡的男神帥氣英姿。

（圖／品牌提供）

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先前 FENDI 也推出經典商品形象短片，由多位性感迷人的模特兒穿搭品牌最經典包款 & 鞋款 – 其中包含有Peekaboo包款、Baguette包款、Colibrì高跟鞋款 與FF 短靴款等，在素雅的攝影棚間恣意擺動，用最純粹的身影完美詮釋各項品牌經典單品的高端奢華之美。

Fendi的Peekaboo包款堪稱傳奇，於2008年舉行的2009春夏時裝系列中首次亮相，而這款設計以符合品牌二元論的設計精隨，也將隨著品牌的DNA名留青史，一躍成為傳世經典包款。

Peekaboo取自於「躲貓貓」這個大家耳熟能詳的童玩遊戲。一反原本包包端端正正、密不透風的設計，透過簡潔的外型，以梯形包身加上單手把的設計，別出心裁的將包款面打開垂下，有時包款裡面的設計比外面還令經驗，宛如躲藏在包款中的小貓探頭出來，呼應Peekaboo的名字。

Silvia Venturini Fendi曾說：「簡約是嶄新的前衛風尚。我追求傳統，但亦一心塑造新穎的時尚線條，令時下品味高貴的女性感到稱意。這份簡約意蘊源自含蓄的複雜層次，包款的外層質料以實用為主，內裡卻蘊藏不同的選料，構成有趣的對比。」Peekaboo宛如一位作風低調、習慣藏起自己珍貴面的女性，慢慢嶄露自己的特色，是個擁有完美個性-簡約而又複雜、是個心思縝密的女人。「簡約、複雜且雋永是我對Peekaboo的形容詞。」Silvia Venturini Fendi如是說。

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FENDI Baguette是品牌創意總監Silvia Venturini Fendi於1997年構思設計的一款簡約實用卻富有幾何線條的包款，形狀簡潔悅目，設計重點不是刻意製造身份象徵，而是配合女士們日常的需要。

Silvia Fendi為包款取名Baguette，因為它小巧細長，夾在臂下爽朗瀟灑，令人想起氣質冷艷的法國女士，夾着法國長包步出麵包店。

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Fendi Baguette不但長期客串熱門影集《Sex and the City》，更以Baguette真真假假、大大小小的款式為影集充當核心題材，甚至操縱著劇情發展。有一幕，當Carrie剛準備好以友人身份與Mr. Big午餐，卻得知Mr. Big即將訂婚，氣得Carrie抓起皮包憤而離桌。當劇情寫到，Carrie的皮帶被凳子鉤住。扮演者Sarah Jessica Parker立刻以“時尚潮人”的口氣提出抗議，“這年頭不流行長肩帶包款。”把導演與製片愣得不知如何是好，正琢磨著要改劇本。沒想到，隔了幾天，Sarah Jessica Parker帶來一隻Fendi新款Baguette說：“沒問題，可以演了，FENDI這款短肩帶的Baguette包，現在正好大派用場！”，並以經典台詞「It’s not a bag, it’s Baguette.」蔚為流行。

FENDI Colibri 鞋款在2018春夏時裝秀上首度亮相，多色的拼接色調與活潑色彩呼應熱帶風情，而款極致輕盈的質感與吸睛的尖頭設計，正是Colibri名稱的由來，而此名亦指熱帶區的鳥類 - 「蜂鳥」。

在製鞋工藝上，FENDI Colibri結合了傳統與科技，將製作運動服與服裝的技術運用到鞋履上，鞋款採用熱壓技術，將不同材質的設計一體成形，並將不同物料誇張且大膽的組合再一起，看似不相關但效果去無可挑剔，為FENDI品牌二元論設計的完美體現。