麥森古典劇碼雙人摩卡組。（麥森提供）

麥森金色戀人茶葉罐。（麥森提供）

德國羅森泰瓷器新古典藝術創作系列。（德國羅森泰提供）

德國羅森泰瓷器新古典藝術創作系列。（德國羅森泰提供）

頂級瓷器以古典藝術為名搶攻頂級收藏市場，德國羅森泰瓷器發表新古典藝術創作系列，名流最愛的麥森瓷器則以瓷器展現威尼斯的繁華，讓瓷器宛若藝術的載體，乘載著當時的繁華，透過畫家筆下描繪，讓我們宛若進入威尼斯的嘉年華會裡。

麥森「威尼斯藝術之城」花瓶是畫家凱瑟琳·葛裏茨蔓的最新力作，畫家受到威尼斯風俗畫家彼得羅·隆吉影響，創作了系列以威尼斯嘉年華會爲主題的作品，題材皆都是威尼斯人的日常，寬口花瓶上的場景是富麗堂皇的威尼斯，吊船、船夫、岸上的樂隊等一一入境，而彩繪的主題是一場貿易聚會的歡樂時光，歡聚一堂的人物包含了打扮時髦的仕女及其夫婿、裝扮得體的威尼斯淑女等。

麥森古典劇碼雙人摩卡組，畫家凱瑟琳特別將人物縮小、放大了花卉，從「金色戀人茶葉罐」到這款「古典劇碼雙人摩卡組」，可以看到，畫家改變了構圖裏前後景尺寸後所産生的不同效果，摩卡組延續金色威尼斯嘉年華會的氣氛，人物從貴族到喜劇演員皆羅列在內，展現繁華熱鬧的景象。

德國羅森泰瓷器新古典藝術創作系列，以Dynasty王朝、Turandot杜蘭朵傳承歷史文化遺產與結合現代創新設計的藝術餐瓷，王朝系列設計靈感來自文藝復興時期，全系列售價1800元起， 杜蘭朵系列則是東方與西方的相遇，設計師Gianni Cinti以Giacomo Puccini的著名歌劇《杜蘭朵公主》為啟發，運用竹子、牡丹花瓣、蜻蜓、和銀杏葉，結合書法筆墨方式呈現，將充滿中式風格的杭州西湖岸邊花園景象轉換到精美的瓷器上，要向18世紀的東方裝飾藝術致敬，展現具東方意境與低調華麗的藝術風格，全系列售價2200元起。