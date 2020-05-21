戴了口罩就不用擦防曬嗎？口罩沒有覆蓋的部位，更要超前部署，擦對防曬。否則日積月累，拿下口罩後，臉上曬出明顯色差，反而更無法脫下口罩啦！

專業皮膚科醫師推薦的法國雅漾防曬全系列，經實測臨界波長皆超過370nm，能抗UVB與長波UVA，真正有效阻隔紫外線對肌膚的傷害。延續超強防曬力的好口碑，法國雅漾重磅推出四支新品：全效極護控油清爽防曬液SPF50+、全效極護輕透防曬液SPF50+、全效極護亮顏防曬乳SPF50+、及全效極護物理防曬液SPF50+。

左為「全效極護物理防曬液」，超防水配方，無色不泛白，不擔心流白汗。右為「全效極護亮顏防曬乳」妝前打底，妝感透亮好氣色；搭配蜜粉，立即呈現輕透裸妝，縮時保養上妝，最適合忙碌的妳。（圖／品牌提供）

高防曬力的產品，質地往往過於厚重、黏膩，使用感不佳，也可能阻塞毛孔、造成肌膚負擔。戴上口罩，感覺悶熱；掛上電話後，手機螢幕沾滿防曬；出門風一吹，頭髮都黏在臉上。雅漾重視消費者心聲，新上市全效極護防曬系列，配方升級吸油微粒，質地輕盈細緻、延展性佳，立即乾爽不黏髮。無論日常、戶外都適用。升級清爽質地的同時，雅漾全效極護防曬新品保有SPF50+係數與超寬頻防曬力，徹底顛覆高防曬力產品必定黏膩的印象！雅漾防曬全系列亦添加明星成分aqua dolomiae活泉舒緩因子，有效舒緩肌膚不適，敏感肌膚安心用。

帛琉自2020年起，禁止攜帶或販售含有對珊瑚礁有害成分防曬產品。雅漾守護肌膚，也關懷海洋生態。全新推出海洋友善配方「全效極護控油清爽防曬液SPF50+」與「全效極護輕透防曬液SPF50+」，不添加傷害海洋環境的水溶性防曬劑與易殘留於海洋的矽靈，提升配方的生物可分解性，調合四種光防護劑，減少防曬成分種類與用量。連規範嚴謹的帛琉，都可以使用雅漾全新防曬，在台灣你更可以天天安心使用。

「雅漾全效極護控油清爽防曬液」為海洋友善配方，不需擔心抹防曬會傷害海洋生物，防水抗汗配方，日常與戶外活動均可使用。（圖／品牌提供）

雅漾全效極護亮顏防曬乳SPF50+不只臨界波長超過370nm，經SGS檢測Boots Star Rating (對抗UVA及UVB的能力比值)，獲得5顆星★★★★★最高等級抗曬力，挑戰業界高標準！全效極護物理防曬液SPF50+雙重抗曬成分二氧化鈦及氧化鋅，有效阻隔UVB及UVA對肌膚的傷害，添加維他命E原及雅漾舒護活泉水，有效舒緩肌膚，不含香料與矽靈，不易致痘，配方極溫和，敏弱肌膚、孩童都適用。

▍活動

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★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看雅漾推出四支防曬新品，其中兩樣還是海洋友善配方，擦了不怕傷害海洋生物！

★獎品內容 ｜ 雅漾全效極護防曬*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/6/4

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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