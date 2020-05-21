前黑澀會妹妹林嘉凌（薔薔）外型性感美艷、個性直率敢言，時常在各大節目亮相，逐漸累積不少粉絲。作風洋派的她，最近光著身子躺床，S型的身材曲線一覽無遺！

薔薔21日透過社群網站PO出一張照片，只見她化著濃艷的妝容，身上沒有任何一件衣物，慵懶地躺在雪白的床上，格外襯托小麥色的肌膚，而她的身材曲線更火辣，一路從腰身到圓滾滾的蜜桃臀，曲線逼近S型，幾乎找不到任何贅肉，好身材被眾多網友認證，紛紛留言誇讚：「隔著手機螢幕都聞得到香」、「臀型很美」、「身材好棒 女神」。