多少人年輕人都在經歷各種家人親戚的催婚，若是沒結婚，可以用年紀還小作為藉口；可若是還沒找到對象，不免會讓人質疑單身的理由。在十二星座中，有些人擅長談戀愛，可有些星座的人在情場卻很佛系，以至於單身率很高。讓我們看看容易單身的幾個星座吧！

▍1.摩羯座單身關鍵詞：現實、謹慎、自控力

土元素象徵著真實世界，不像火元素那般憧憬未來。所以每個土象星座的人，都更容易接受眼前的現實和相對具象化的事物。在戀愛方面，摩羯座需要和異性之間產生一些具體的東西，以此來衡量彼此的情愫。倘若看不見和感受不到對方對他的喜歡和在意，保持單身就是他們所接受的現實。

土星守護的摩羯座，用自身強大的約束力和管控力，讓自己的慾望得以隱藏和緩慢釋放出來。哪怕是內心渴望戀愛，克制的表現勢必會顯得被動而保守。不肯主動爭取愛情的摩羯座，單身率高也就情有可原了。

▍2.金牛座單身關鍵詞：被動、保守、務實

同為土象星座的金牛座，同樣以務實著稱。在感情方面，缺乏物質保障會讓他們沒有安全感。這種現實的個性讓他們在情場給不了別人華麗的承諾，甚至缺少甜言蜜語加持下的浪漫與情調。

土元素過多的金牛人，容易在情場過度謹慎、保守和傳統，以至於把談戀愛變成了例行公事。如果他們長期單身，並非能力和個人魅力有所欠缺，而是他們欠缺主動追求人的意識。

▍3.水瓶座單身關鍵詞：佛系、隨緣、遵從本心

風元素會強化與人溝通交流的能力，這就證明水瓶座並不缺少社交人緣。具備高超的社交技巧，得以讓水瓶座朋友眾多，異性人緣不錯，但只要關於談戀愛，他們到了任何年齡和階段，似乎都沒有什麼危機意識。

因此，隨緣和佛係就成了水瓶座的情場表現。正如他們掌管的第十一宮，是一個跟朋友、團體有關的宮位。或許身邊不缺異性追求和喜歡，可他們佛系的戀愛方式，經常把戀愛機會強行扭轉為朋友關係。水瓶座的單身，多數都是自己不用心造成的，在情場太佛係也是理由之一。

▍4.天蠍座單身關鍵詞：不將就、專注、敏感

水象星座人顯得格外脆弱和敏感，天蠍座則善於隱藏這些特性，他們重視強烈的親密關係，對於愛情雖然會保持觀望，卻不會魯莽地深陷其中，除非某個異性讓他具有歸屬感和安全感，並且讓他心動了，那麼談戀愛就是自然而然的事情。

不過，一個水元素太氾濫的天蠍座人，容易無法區分和異性的親密是友情還是愛情。再加上不肯將就湊合的心態，就容易錯失戀愛機會，甚至讓情場的專注變成無法實現的執念。

雖然天蠍座掌管的第八宮本身就代表著親密關係，但親密能否成就愛情，只取決於天蠍座動沒動心，若是遇上不愛的人，長期單身便是他們的選擇；容易單身，一般都跟天蠍座寧缺毋濫有關。

有些星座之所以單身率高，通常跟人品和魅力關係不大，比如上面這些星座，自身個性決定了社交方式，而社交方式又抑制了戀情的發展空間。而平時他們口頭上說嫌戀愛麻煩，或者一切隨緣的話，其實更像是想維持單身的藉口。他們容易單身，可不代表沒有能力結束單身，而且也不缺人愛。

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

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