準備好迎接夏日了嗎？OPI預測2020夏季必收三大美甲元素，讓你立刻掌握流行大勢，隨時站在潮流的最前端！

▍1.大勢一：極光美甲 輕鬆閃耀絕美光感！

透過能閃耀出如極光般夢幻光澤的鏡面指彩粉，輕輕妝點在光繚甲面上造型變化而成的極光美甲。除了基礎的單色造型之外，也推薦以裸色、粉色、白色等溫柔色系作為底色，點綴於指尖前方作微漸層感，打造出清新滿分的指尖樣貌；更可與幾何線條作跳色搭配，創造出個性十足的美甲造型！無論是喜歡清新優雅亦或是獨特風格的妳，極光美甲是今夏絕對要納入口袋名單的指尖造型！

極光美甲絕美偏光適合夏季清爽活潑的穿搭。（圖／品牌提供）

▍2.大勢二：極簡法式 經典不敗款強勢回歸！

選擇透明或裸粉系的底色，指尖前方搭配純白的線條，即是最經典雋永的法式指彩造型。有別於以往簡單清新的風格，今夏再度回歸的法式美甲，依舊保留淡裸色基底，但在花樣上跳脫以往的框架，以極細的弧線、不規則線條為主流所變化出的極簡法式，能完美體現出溫柔小女人味，使指尖瞬間躍升為全身上下最優雅的配件，不僅百搭各種活動、場合，更是人人皆可駕馭的美甲款式！

極簡法式適合溫柔小姐姐的手，讓手指立顯修長。（圖／品牌提供）

▍3.大勢三：童趣感跳色 散發夏日活力風潮！

以紫色、黃色、綠色、橘色、藍色等亮彩色系為主要元素，相互混搭於不同指尖所創造出的童趣感跳色美甲，不僅亮眼、顯白，充滿繽紛活潑的氛圍之外，更是讓指尖瞬間綻放夏日風貌！如果想營造更獨特的個人風格，不妨可以嘗試搭配復古圓點點圖案，讓整體造型更顯活力！

童趣感跳色讓指尖瞬間綻放夏日風貌。（圖／品牌提供）

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