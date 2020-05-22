台中市在捷運等重大公共建設陸續到位後，當地房市能見度逐漸提升，許多投資客看好台中未來發展前景，不過由於今年新冠疫情影響，各地房市稍冷，唯有台中北區買氣保持穩定，其中一個重要因素是客群結構，中國醫藥大學生活圈周遭的住戶以軍公教及醫護為主，收入上來說相對穩定，受到疫情衝擊較小，再加上北區發展早，屋齡偏高，只要在當地推出新建案，往往能受到高度矚目，進而順利銷售。元城建設這次在北區推出元城樂more，即是看準中醫生活圈住戶需求，打造物有所值的建案商品，因此元城樂more尚在籌備階段，就已經接到許多詢問電話，熱銷程度可見一斑。

元城樂more地段優異 給孩子一個最完善的成長環境

▲台中公園占地3萬3千多坪，充滿綠意的空間適合假日帶孩子來遊玩/圖片由業者提供

想在中醫生活圈置產的家庭大致上有這樣的特徵：他們可能新婚不久，或是剛迎接新生兒到來，也可能家裡小朋友正要上學了，爸爸媽媽想的，就是想要給孩子們最好的成長環境。元城樂more深刻了解為人父母的思維，從地段選擇到室內房型設計，甚至價格上是否負擔得起等考量，都圍繞著完善的學習環境來打造。元城樂more附近綠意盎然且充滿知性，位在三民路上的出口對面即是知名的綠園道，長度達一公里，鄰近尚有綠地面積達3萬3千坪的台中公園、植物園與科博館，以及占地2萬2千多坪的中正公園，中正公園裡還有著名展演中心中山堂，假日時常有活動在這裡舉辦，適合帶孩子來這裡度過充實的一天。

中醫生活圈銜接一中商圈，兩大商圈發展已久，生活機能完善，「文教興盛」則是此區的一大特點，元城樂more附近即有三所大學，四所高中，五所中學和九所小學，如此高密度的學區優勢，除了方便接送孩子上下學以外，小朋友在文風鼎盛的環境之中成長，耳濡目染下自然而然培養良好的氣質。再者，從元城樂more車程約3分鐘即可抵達中國醫藥大學附設醫院，充沛的醫療資源正是家中長輩所需，因此也非常適合三代同堂的家庭入住。

元城樂more堅持品味 打造西式優雅園藝入口

元城樂more創造高坪效二房與三房商品/圖片由業者提供

元城樂more占地1,157坪，採用RC建築結構，分為兩棟，一棟採6併，一棟則採8併，各有兩部17人坐電梯，地上皆為18層，地下3層，共239戶，共有2房與3房兩種房型，2房坪數為22~27坪，3房為32~38坪，公設比為34.5%，目前開價為每坪31~34萬，預計113年以前交屋。為提升大樓居住品質，全戶均採單層排氣，且衛浴均附開窗設計，通風性佳，對現正處於熱門的防疫建築議題上，做出良好的回應。元城樂more特別在公共設施內規劃了琴室，讓學琴的孩子有地方可以練習。而在進門時的門面觀感上，元城樂也下足功夫，透過石材的運用與將大門口打造西式園藝風格，整個社區種植74棵大樹喬木以及設計可通行的迴車道，都能讓購買元城樂more的住戶感受到「物有所值」。

深耕台中都會區 元城建設從古典走向現代

▲高坪效二房與三房及總價親民是元城樂more特點之一，預期將受到年輕人喜愛/圖片由業者提供

元城樂more是元城建設第12件大樓作品，前期推案作品如元城森謙苑、元城文學苑均獲得極佳口碑。有別於以往古典風，這次破格走向現代，推出元城樂more，名字的來源為法語「靜待發酵成葡萄酒」，即帶有成長的意涵在，房型產品則特別為年輕人量身打造，因此在價格上也十分親民。對於首次推出200戶以上的新建案，元城建設深具信心，預期將會帶起一波搶購熱潮。